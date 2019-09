Iva Zanicchi: “Marietta e Ninetta la put*ana”/ Video, “è successo al mio paese che..”

Una Iva Zanicchi come sempre vulcanica si concede ai suoi tanti followers Instagram in un racconto che ha fatto divertire moltissimi utenti del social fotografico. La cantante ha esordito in un video pubblicato alcune ore fa dicendo:”Beh io penso che i comici si ispirino alla gente normale, dei paesi, basta guardare e osservare…”. La premessa è d’obbligo visto che l’ex presentatrice di “Ok, il prezzo è giusto” ha subito dopo iniziato a raccontare un particolare aneddoto catalogato come “la massima del giorno”. Ma se pensate che il racconto sia una storiella inventata su due piedi per far divertire vi sbagliate! Iva, infatti, a commento del video precisa:”Ninetta e la dirimpettaia Marietta, una storia del mio paese“. Curiosi di sentirla? Vi accontentiamo usando le stesse parole di Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi: “Marietta e Ninetta la put*ana”

La conduttrice racconta in quella che sembra assomigliare sempre di più ad una barzelletta:”Nel mio paese è successo recentemente che Ninetta, che era la dirimpettaia di Marietta, tutte le mattine aprendo le finestre litigavano. Finché una mattina Marietta ha esagerato e ha detto:”Ninetta, tu sei tremenda! Sì, tu sei una put*ana!”. E il giorno dopo lo stesso! Ninetta allora il giorno dopo è andata dai carabinieri e ha detto: “Se continua io faccio una denuncia”. I carabinieri allora le hanno detto di aspettare un attimo, hanno chiamato Marietta e le hanno detto:”Guardate, se voi continuate ad insultare la vostra dirimpettaia rischiate grosso: potreste anche essere incarcerata!”. Questa allora se ne torna a casa mogia mogia e il giorno dopo tutto il paese sta ad origliare. Marietta il mattino dopo apre la finestra e chiama:”Ninetta!”. Questa apre la finestra e Marietta le dice:”Io lo so che tu vorresti che ti dicessi che sei una put*ana, ma non te lo dico che sei una put*ana!””.





