Iva Zanicchi: “Mi è venuto il vomito in diretta!”/ “Ho abbracciato Samuel Peron e…”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre 2022. La cantante ha rivelato di essere stata male al termine dell’esibizione di ieri sera a “Ballando con le Stelle”, quando il suo partner, Samuel Peron, l’ha fatta ruotare diverse volte. Iva Zanicchi ha riferito: “Quando sono atterrata, ho visto tutto buio e mi è venuta davvero voglia di vomitare“. Subito dopo ha precisato: “Mi è venuto il vomito in diretta, me lo sono abbracciato stretto stretto e così mi è passato!”.

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle 2022/ Pubblico senza parole

IVA ZANICCHI A DOMENICA IN: “LE MIE BARZELLETTE? HO UN’ETÀ PER CUI…”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Iva Zanicchi ha parlato anche delle barzellette che è solita raccontare il sabato sera in occasione di “Ballando con le Stelle”: “Se preferite Iva Zanicchi come barzellettiera che come cantante, allora mi sparo! Poi, dovete ricordarvi, non mi ricordo se ieri l’ho detto in diretta, che ho un’età per cui dovrei prepararmi per andare Lassù. Sono sicura che quando succederà, ci sarà un raduno di tutti i Santi, compreso San Pietro, e mi chiederanno una barzelletta pulita. Per questo devo iniziare a purificarmi…”.

