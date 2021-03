Iva Zanicchi/ “Sanremo? Covid e polmonite interstiziale mi ha bloccato…”

Iva Zanicchi è pronta per la prima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi e in partenza da lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5. La cantante dopo l’esperienza di opinionista del Grande Fratello Nip è pronta a calarsi nuovamente nei panni di opinionista di un altro reality show di successo di Canale 5, ma questa volta con protagonista personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Proprio a Verissimo l’aquila di Ligonchio non ha nascosto il suo grande entusiasmo per questa nuova avventura televisiva: “sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile”. Accanto a lei ci sarà Elettra Lamborghini, costretta ad uno stop forzato dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19, su cui però ha detto: “mi sento a mio agio, siamo una bella coppia. Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”. La cantante proprio dallo studio di Canale 5 ha lanciato una proposta a Lady Totti: “se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.

IVA ZANICCHI/ "Soffrivo per il mio naso, in famiglia mi chiamavano Pinocchio"

Iva Zanicchi: “non ho rifiutato il Festival di Sanremo”

A pochi giorni dalla fine di Sanremo 2021, Iva Zanicchi a ilfattoquotidiano.it ha raccontato come mai non ha partecipato nella serata a cui hanno preso parti colleghi come Fausto Leali, Gigliola Cinquetti e Marcella Bella. “Non ho rifiutato il Festival, ci mancherebbe. Sa che ho avuto il Coronavirus, no?! Ecco, facendo degli esami hanno riscontrato ancora uno strascico di polmonite interstiziale, anche se leggera, con una lieve tracheite. Mi hanno sconsigliato di andare a cantare. A malincuore, allora, non sono potuta andare. Non è facile rinunciare al Festival anche se, le dico la verità, avrei preferito uno spazio diverso” – ha precisato la voce di Zingara che quest’anno festeggia 55 anni di carriera e non nasconde di essere pronta a tornare ancora una volta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. “Lidea di andare in gara mi piace ancora molto” – ha detto la cantante che parlando proprio della kermesse non ha alcun dubbio: “Sanremo può essere ancora oggi un’occasione meravigliosa, se hai un prodotto valido. Se non ce l’hai, è inutile andarci. Io ultimamente non l’ho avuto, il prodotto valido. Se il prossimo anno riuscissi a trovarlo, nonostante l’età, ci tornerei volentieri a Sanremo. Credo che un cantante non abbia età”.

LEGGI ANCHE:

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ "Ho combattuto contro un tumore ai polmoni"Iva Zanicchi/ “Matrimonio? Porta male! Se arrivo a 90 anni mi sposo, fate l’amore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA