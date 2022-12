Iva Zanicchi/ “Se vinco Ballando con le stelle mi presento in bikini. Peggio per voi”

Iva Zanicchi: “Se vinco Ballando mi presento in bikini”

Mancano meno di dieci giorni alla finalissima di Ballando con le stelle 2022. Tra le 6 coppie rimaste in gare c’è anche quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. La cantante è stata protagonista di numerose polemiche, dall’infelice uscita su Selvaggia Lucarelli nella prima puntata alle barzellette a sfondo sessuale raccontate in diretta. Nonostante tutto Iva, con i suoi 82 anni, è arrivata a un passo dalla finale. E se dovesse vincere? “Se vinco mi presento in bikini. Giuro, peggio per voi. Non fatemi vincere. Io, dato che il fisico tiene – e se non tiene, chissene frega -, mi presenterò col bikini. Darò una stirata al mio fisico, ma so già di non vincere, per cui non correrò questo rischio”, ha scherzato Iva Zanicchi nell’ultima puntata de La vita in diretta. E in vista della prima finale, in cui ci sarà anche il ripescaggio di una delle coppie eliminate, ha detto: “Sabato ballerò ancora meglio”.

Iva Zanicchi a Sanremo 2023 con La vita in diretta

Dopo Ballando con le stelle 2022 Iva Zanicchi sarà ancora protagonista su Rai 1. La cantante, infatti, èstata scelta come opinionista fissa del Festival di Sanremo 2023 nel salotto de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano. Lo ha confermato nei giorni scorsi il conduttore: “Ora lo possiamo dire che verrai con noi”, assicurando alla Zanicchi che potrà cantare visto che saranno in diretta dal Casinò di Sanremo, che per anni ha accolto il Festival della Canzone Italiana. Alberto Matano, commentatore a bordo pista di Ballando con le Stelle, ha voluto la Zanicchi al suo fianco nella settimana dal 6 al 10 febbraio 2023, quando La Vita in Diretta si trasferirà nella cittadina ligure per commentare più da vicino la kermesse.

