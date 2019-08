Iva Zanicchi torna a scuola/ Incontro con ex maestra, fan 11enne: “sei il mio idolo”

Iva Zanicchi incontra la sua maestra delle elementari e pubblica il video che la ritrae insieme a lei su Instagram. Per la star del piccolo schermo con cui sono cresciute generazioni di italiani, è un ritorno a scuola, ma solo in senso figurato. Iva Zanicchi, infatti, siede su un divano al fianco della maestra Bonalda che oggi è in pensione. Si mostra molto emozionata, perché dopo tanti anni vede nuovamente una persona a cui era particolarmente affezionata da bambina. “Come era io a scuola?” chiede la Zanicchi alla maestra che risponde “brava” e poi alla domanda, “come cantavo?” aggiunge “magnificamente”. Pochi minuti di video in cui la ex alunna e la ex maestra interagiscono e ricordano rapidamente i tempi della scuola. Si salutano e la signora Bonalda, teneramente dice “sono contenta che sei passata”, così Iva Zanicchi le promette che tornerà nei prossimi giorni. “Sono molto emozionata perché sono andata a trovare la maestra Bonalda delle elementari, oggi per la prima volta le do del tu”: ha voluto così la maestra.

Iva Zanicchi risponde al fan 11enne che mostra il suo affetto

Tra i commenti al video, spicca quello di un bambino di 11 anni che ha espresso in poche parole tutto il suo affetto per Iva Zanicchi. “Ciao Iva, mi chiamo Sergio e ho 11 anni sei la mia idola da quando sono piccolo” esordisce il giovane fan, che prosegue “ti scrivo per dirti che se dovessi trovarti a Trapani saresti mia ospite” e poi la saluta: “un bacio con affetto, Sergio”. Iva Zanicchi non poteva far mancare la sua risposta: “caro Sergio, in ottobre sarò a Palermo al teatro Al Massimo per 10 giorni se riesco ti vengo a trovare”. Gli impegni potrebbero essere molti e gli imprevisti dietro l’angolo, quindi non si è sbilanciata troppo con una scommessa che magari potrebbe non mantenere a causa del lavoro. Tra i fan, non manca chi invece si è appassionata alla vicenda: “cara Iva ,mi sono molto emozionata nel vederti accanto alla tua Maestra delle Elementari. Grazie di farci vivere queste belle emozioni. Auguri alla Signora Bonalda e a te cara Iva“. Scrive poi una signora: “questo video è di una tenerezza incredibile. Fai molto bene fare queste cose perché sono momenti indimenticabili e preziosi per chi li riceve”.

