Iva Zanicchi “Vertebra rotta? Una caduta orribile”/ “Mio fratello è morto in modo atroce…”

Iva Zanicchi, dalla caduta alla morte del fratello

Estate complicata per Iva Zanicchi, anche perché è stata vittima di una caduta in casa per la quale si è rotta una vertebra. La cantante è stata operata e ora racconta com’è andata a Verissimo, con la sua proverbiale ironia: “È stata una caduta orribile, ma mi è andata benissimo. Ora sono quasi di ferro, come una donna bionica”. Eppure, dieci giorni dopo ha deciso di partecipare alla festa di Al Bano Carrisi all’Arena di Verona per i suoi 80 anni. “Sono anche svenuta dopo, allora sono andata dal professore, il quale mi ha detto che i calciatori impiegano sei mesi per guarire”. Ma Iva Zanicchi era caduta anche durante il suo spettacolo per Mediaset.

Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi a Verissimo/ Silvia Toffanin si commuove e l'abbraccia

Iva Zanicchi dopo la sua caduta: “C’è qualcuno che mi protegge…”

“Lassù c’è qualcuno che mi protegge, io so chi è. Anche nell’ultima caduta ho avuto paura di farmi tanto male, poi ho rallentato come nello studio. C’è qualcuno che mi tiene. Potevo farmi molto male, ma c’è qualcuno che mi protegge. Non solo la Madonna. Bisogna avere fede, può aiutare, ma io ho una persona che mi protegge lassù”. Iva Zanicchi nel corso della sua intervista a Verissimo ricorda anche il fratello a Verissimo, seppur brevemente proprio per non commuoversi: “È morto in un modo atroce durante il Covid”. Ma secondo lei è la bisnonna a proteggerla.

LEGGI ANCHE:

FAUSTO PINNA E MICHELA ANSOLDI/ Iva Zanicchi: "Tumore del mio compagno? Doveva morire ma..."Iva Zanicchi, concerto in volo/ L'aereo è in ritardo: i passeggeri fischiano ma la cantante risolve tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA