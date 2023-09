FAUSTO PINNA E MICHELA ANSOLDI/ Iva Zanicchi: “Tumore del mio compagno? Doveva morire ma…”

“L’estate non è stata un granché, ma sono stata vicina al mio uomo”, comincia così il racconto di Iva Zanicchi a Verissimo della malattia del compagno Fausto Pinna, il tumore ai polmoni. “Quando tutti mi chiamavano a Ferragosto rispondevo che ero al Centro Tumori Beach, perché bisogna anche metterla in allegria e ci abbiamo riso tanto. È stato un periodo così, ma passerà, sono molto fiduciosa. Pippi è forte, è una quercia, va bene e ce la farà”. Da Silvia Toffanin parla degli amori della sua vita, a partire dal padre, per ritornare a Fausto Pinna e ai problemi di salute del compagno.

Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi a Verissimo/ Silvia Toffanin si commuove e l'abbraccia

“Con lui mi sono sempre divertita tanto, ma ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per nulla, sono andata fuori al balcone con una infermiera e abbiamo fumato una sigaretta insieme, anche se io non fumo. Quando sono rientrata e mi sono avvicinata per dargli un bacio e lui ha capito subito che avevo fumato. Lui ne fumava 90 al giorno. Il suo tumore è legato al fumo”. Iva Zanicchi è fiduciosa: “Sento che ce la farà, doveva morire tre anni fa, ma ce la farà e tornerò qui con lui”.

Iva Zanicchi "Vertebra rotta? Una caduta orribile"/ "Mio fratello è morto in modo atroce..."

Fausto Pinna e Michela Ansoldi, compagno e figlia Iva Zanicchi

Fausto Pinna e Michela Ansoldi sono il compagno e la figlia della cantautrice italiana Iva Zanicchi. Fusto Pinna, classe 1950, è un produttore musicale ed è al fianco della cantante da più di 30 anni. I due si erano conosciuti grazie alla musica e avevano anche lavorato insieme. La loro storia d’amore affascina i social da anni perché nonostante non siano mai convolati a nozze, i due riescono a mantenere vivo il loro rapporto attraverso il dialogo, l’ironia ma anche con la passione!

La stessa Iva ai giornali aveva dichiarato: “Facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”. Nell’ultimo anno però Fausto e Iva hanno dovuto affrontare situazioni molto delicate e hanno dovuto combattere insieme contro la malattia di Fausto. A Verissimo la cantante aveva dichiarato: “Era partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Ha le metastasi, ma Fausto ha una forza fuori dal normale, non fa mai pesare la sua malattia. Fausto dice sempre: ‘Io non morirò di tumore’. Ed è talmente convinto che ha convinto anche me”.

Iva Zanicchi, concerto in volo/ L'aereo è in ritardo: i passeggeri fischiano ma la cantante risolve tutto

Michela Ansoldi e il rapporto con la madre Iva Zanicchi

Iva Zanicchi e Fausto Pinna non affrontano da soli il periodo buio della malattia, insieme a loro c’è anche Michela Ansoldi, figlia della cantante e dell’ex marito Antonio Ansoldi (scomparso nel 2020). Nonostante non sia la figlia biologica di Fausto Pinna, Michela prova per lui un grande affetto.

La figlia di Iva Zanicchi è nata nel 1967 e lavora come psicologa; dopo un’infanzia trascorsa insieme alla madre, cantando le sue canzoni, ha scelto di non lavorare nel mondo dello spettacolo e di non apparire sotto i riflettori se non in casi rari e per parlare del suo rapporto con la madre, ma al contempo è diventata la proprietaria di una casa discografica. Grazie alla sua primogenita, Iva Zanicchi è diventata nonna di Luca (nel 1998) e della piccola Virginia (nel 2003). Michela e Iva hanno da sempre un rapporto stupendo e per questo la figlia della cantante ha spesso raccontato ai giornalisti: “Come madre le darei sicuramente un voto positivo. Ricordo la gioia di quando andavo a prenderla in aeroporto, poi quando non c’era, quando ero piccola prendevo la sua camicia da notte e me la portavo nel letto. Mia madre mi ha trasmesso soprattutto l’attaccamento alla famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA