Ivan Cottini/ “È finita con mia moglie Valentina, Viola mi ha salvato un’altra volta”

Fra i tanti vip in collegamento stamane con Storie Italiane, anche il grande Ivan Cottini, modello, ballerino e personaggio tv famoso per la sua partecipazione ad Amici, affetto da Sla. Cottini è uno dei grandi amici di Eleonora Daniele e della trasmissione in onda tutte le mattine su Rai Uno, e oggi ha raccontato il periodo buio che ha vissuto di recente, dopo la fine della relazione con la moglie Valentina: “Non è semplice parlarne per me, è la prima volta – esordisce Ivan – quando le cose finiscono comunque è sempre colpa di entrambi. La cosa è arrivata veloce e poi c’è stata la quarantena e ho avuto poco spazio di manovra”. Fortunatamente assieme a Ivan c’è la figlia Viola: “Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna (la mamma di lui che vive con loro ndr), lei mi ha salvato una seconda volta”. Quindi la Daniele domanda a Cottini come si svolge la loro giornata ideale in quarantena: “Quando ci svegliamo alla mattina ci facciamo le coccole nel letto guardando la televisione, poi lei fa colazione con il latte nel biberon. Al pomeriggio facciamo un po’ di ginnastica assieme, lei mi tiene compagnia e proviamo a fare anche un po’ di danza assieme, quando la maestra Bianca ci manda gli esercizi da fare”.

IVAN COTTINI E L’ESIBIZIONE A SANREMO: “SEMBRA PASSATO UN SECOLO”

Nonostante il periodo triste e la malattia, il grande Ivan Cottini non smette mai di sorridere, così come quanto accaduto soltanto pochi mesi fa sul palco dell’Ariston, quando lo stesso si era esibito al Festival di Sanremo facendo commuovere il pubblico da casa e in sala: “Sembra passato un secolo – le sue parole a Ultimavoce.it rilasciate nella giornata di ieri – ed invece son solo 3 mesi e mezzo che mi separano da quella incredibile esperienza. Sono molto professionale sul palco, mi concentro sul ballo cercando di eseguire correttamente la coreografia, soprattutto per stupire il pubblico che mi guarda scendere dalla sedia e danzare. L’emozione più forte è stata vedere tutti i presenti in piedi ad applaudire! Quello è stato il momento che mi porterò dentro per sempre ed ancora oggi, ripensandoci, ho la pelle d’oca!”.



