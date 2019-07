Ivan Cottini/ Foto con la figlia: ballerino malato di sclerosi felice su Instagram

La sua storia ha commosso l’Italia ma ha anche mandato un messaggio di speranza a tutti coloro che combattono la stessa battaglia: parliamo di Ivan Cottini, il ballerino che ha scelto la danza per contrastare la sclerosi multipla. L’ex partecipante di Amici di Maria De Filippi ha recentemente partecipato a Ballando con le stelle come ballerino per una notte, un’apparizione che ha commosso lo studio e ha fatto piangere anche un “duro” come Mariotto. Molto attivo sui social, Cottini ha pubblicato nelle scorse ore una foto che lo ritrae insieme alla figlia: «Noi… innamorati», la didascalia dello scatto con la piccola nata dall’amore con la sua Valentina. Un post che ha raccolto migliaia di mi piace e commenti, tra chi gli augura buona fortuna per la lotta contro la malattia e chi, invece, sottolinea la somiglianza tra padre e figlia.

IVAN COTTINI E LA FIGLIA “INNAMORATI” SU INSTAGRAM

Come dicevamo, la storia di Ivan Cottini è nota a tutti e la sua forza di volontà ha lanciato un messaggio importante per chi affronta la malattia tutti i giorni. Una grande forza interiore che gli ha permesso, nonostante la sclerosi multipla, di incontrare la donna della sua vita e di coronare il sogno di diventare genitore: «Diventare padre era il mio desiderio più grande e per farlo ho sospeso i farmaci aggravandomi, ma lo rifarei», le sue parole in una recente intervista ai microfoni de Il Messaggero. Una battaglia quotidiana per Ivan, che ha poi parlato del ruolo iconico che veste da tempo per chi è nella sua stessa situazione: «Sono il primo malato di Sla al mondo a ballare e sono diventato un punto di riferimento per tanti malati, uno stimolo a lottare nonostante gli haters che mi minacciano con lettere anonime e danni alla vettura e che vogliono condannarci alla malattia come se i malati dovessero recitare un ruolo predeterminato, accettare un destino segnato, quello di stare a casa e soffrire».





