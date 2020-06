Ivan Cottini: “mia figlia Viola il mio salvagente”/ “Per me, il lockdown è stato…”

Ivan Cottini, da sette anni, convive con la sclerosi multipla, una malattia che gli ha cambiato totalmente la vita. Prima della diagnosi arrivataquando ha cominciato ad avere problemi a deglutire, disturbi alla vita e una stanchezza cronica. Da quel momento, Ivan ha dovuto reinventare la propria vita e ha incontrato la danza, la disciplina che gli permette di essere felice e con cui ha conquistato il cuore del pubblico partecipando a Ballando con le stelle e Amici. Ivan Cottini si allena ogni giorno, ma durante il lockdown ha dovuto rinunciare agli allenamenti con la sua insegnante Bianca Maria Berardi e alla fisioterapia a domicilio. «Danzare per me è una terapia. Mi regala quell’effetto psicologico che continua per settimane. Per questo il lockdown è stato molto difficile per me», racconta a Vanity Fair.

IVAN COTTINI: “DURANTE IL LOCKDOWN HO RECUPERATO IL RAPPORTO CON MIA FIGLIA VIOLA”

Affrontare il lockdown non è stato facile per Ivan Cottini che, in questi giorni, ha affrontato la separazione dall’ex compagna con cui è diventato papà di Viola che oggi ha cinque anni. Proprio la piccola gli ha dato la forza per affrontare il periodo della quarantena facendogli riscoprire il loro rapporto che, nell’ultimo periodo, a causa dei suoi numerosi impegni di lavoro, non aveva potuto vivere pienamente. «È stata mia figlia, ancora una volta, il mio salvagente», racconta Ivan. «Insieme abbiamo fatto di tutto in questi mesi, dai tutorial in cui ho provato a danzare con lei all’arcobaleno dipinto sulla parete del salotto di casa di mia madre, che non è stata molto felice», ha raccontato Cottini che ora ha ricominciato ad allenarsi con la sua insegnante.



