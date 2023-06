Ivan Di Stefano accusa Armando Incarnato dopo Uomini e Donne/ “Lite a microfoni chiusi”: retroscena choc

Ivan Di Stefano racconta di una lite avvenuta con Armando Incarnato dietro le quinte di Uomini e Donne

Ivan Di Stefano, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, torna a parlare della sua esperienza nel programma facendo rivelazioni scottanti. C’è chi lo ricorda per la sua storia con Gloria Nicoletti, poi proseguita fuori dal programma, e chi per il flirt che stava nascendo in studio con Tina Cipollari. L’ex cavaliere è stato però anche uno dei tanti che hanno avuto scontri con Armando Incarnato.

Stando a quanto rivelato da Ivan durante una diretta Instagram con Fralof, uno di questi scontri sarebbe avvenuto dietro le quinte, a telecamere spente. “C’è stato un battibecco a microfoni chiusi e non ci siamo chiariti.”, ha spiegato Di Stefano. “Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua. Non saluta nessuno, fa il vip”, ha quindi accusato il cavaliere.

Ivan Di Stefano e la conoscenza interrotta con Gloria Nicoletti: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Armando Incarnato e Ivan Di Stefano avrebbero dunque avuto una lite dietro le quinte, mai andata in onda a Uomini e Donne. L’ex cavaliere è però tornato a parlare anche della fine della sua conoscenza con Gloria Nicoletti, spiegando che una volta usciti dal programma non è scattata tra loro la scintilla: “Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over. La trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l’ho conosciuta attraverso i social. Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Ora non c’è rapporto.“

