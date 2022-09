Ivan Dragicevic, trovato morto chitarrista scomparso/ Vicenza, cadavere nel bosco…

Ivan Dragicevic aveva 39 anni e il suo corpo senza vita, dopo giorni di ricerche a seguito della misteriosa scomparsa, è stato trovato in un’area boschiva di Montecchio Maggiore, nella provincia di Vicenza. Chitarrista noto nella zona, membro di una band, gli Ethereal Lus, in prossimità della sparizione avrebbe dovuto esibirsi in un live ma non si era presentato. Anomalia che avrebbe fatto scattare l’allarme e l’apprensione di parenti e amici.

Bruzzone: "Donna segregata in casa da 22 anni? Era un bancomat"/ "Non aveva dignità"

Il cadavere del chirarrista scomparso Ivan Dragicevic, riporta Il Giornale di Vicenza, sarebbe stato rinvenuto il 9 settembre scorso, una settimana dopo l’inizio del giallo, in zona Campestrini. Del 39enne si erano perse le tracce la sera del 2 settembre, scomparso senza apparente motivo e senza telefonino dalla sua abitazione di Alte Ceccato. Ivan Dragicevic, di origine serba, era atteso a un evento fissato per domenica, protagonista con il suo gruppo musicale di un concerto che, a detta dei conoscenti, non avrebbe mai saltato. Il decesso, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento del corpo e per accertare le cause della morte interverrà un’autopsia. Sui social l’addio della sua band dopo l’atroce epilogo della vicenda: “Ciao Ivan il tuo sorriso e il suono della tua chitarra ci mancheranno, è stato bello averti conosciuto, condividendo con te le nostre sognanti armonie… per questo resterai per sempre con noi nel profondo del nostro cuore… non ti dimenticheremo mai Little Kid“.

Nicolò Maja, sopravvissuto strage Samarate torna a casa/ Padre gli scrive da carcere…

Morto Ivan Dragicevic, chitarrista scomparso il 2 settembre nel Vicentino

La morte di Ivan Dragicevic, così come la sua scomparsa, sarebbero ancora un giallo tra le mani di chi indaga. Il caso del chitarrista serbo 39enne residente nella provincia di Vicenza è iniziato con una sparizione misteriosa il 2 settembre scorso, quando per motivi ancora ignoti si sarebbe allontanato dalla sua casa di Alte Ceccato senza farvi più ritorno. L’uomo, che la domenica seguente era atteso a un concerto insieme alla sua band, sarebbe scomparso senza portare con sé il cellulare e le ricerche si sarebbero concluse con il ritrovamento del corpo, il 9 settembre scorso, in un bosco di Montecchio Maggiore.

SEGREGATA IN CASA PER 22 ANNI/ Vicini di casa: "Minacciavano lei ma anche noi"

A segnalare la scomparsa di Ivan Dragicevic, riporta Il Corriere della Sera, sarebbe stata la madre del 39enne. Le ricerche sarebbero scattate dopo la segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Valdagno e per parenti e amici del chitarrista, arrivato in Italia circa 4 anni fa per stare insieme alla mamma, si sarebbe trattato da subito di un allontanamento inspiegabile. Nella storia di Ivan Dragicevic al momento non sarebbero emersi risvolti critici che avrebbero potuto in qualche modo giustificarne l’assenza da casa. Il riconoscimento del cadavere ritrovato il 9 settembre scorso sarebbe stato reso difficile, spiega ancora Il Giornale di Vicenza, per via delle condizioni di avanzato stato di decomposizione. A contribuire all’identificazione della vittima sarebbero stati anche gli indumenti, gli stessi che avrebbe indossato al momento della sparizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA