Ivan Gazidis ha il cancro alla gola/ Ad Milan: “Sembra una forma curabile”

Ivan Gazidis ha una battaglia importantissima da vincere: quella contro il tumore. Il Milan ha reso noto che l’amministratore delegato sudafricano ha un cancro alla gola, ma fortunatamente c’è grande fiducia: i medici infatti prevedono che il dirigente si riprenderà completamente.

Nella nota diffusa oggi pomeriggio sul sito internet, il Milan ha rimarcato che Ivan Gazidis resterà operativo durante le necessarie cure in cliniche specializzate «con il pieno sostegno della proprietà, del Presidente Scaroni e del Management del Club». Ricordiamo che il 57enne fa parte dell’organigramma del club rossonero dal 5 dicembre 2018, dopo aver ricoperto alcuni ruoli parecchio prestigiosi, basti pensare all’incarico da amministratore delegato dell’Arsenal dal 2009 al 2018.

IVAN GAZIDIS: “SEMBRA FORMA MOLTO CURABILE”

Sempre in una nota, Ivan Gazidis ha spiegato: «Certamente, non c’è mai un buon momento per una diagnosi di cancro. Ma fortunatamente sembra una forma molto curabile. Mi seguirà una equipe medica di alto livello e ho il supporto dei miei cari e di tutti i colleghi e collaboratori del Club: sono fiducioso, sulla base di tutti i primi consulti medici, che il tumore sarà trattato con successo, con un completo recupero». Ivan Gazidis ha poi aggiunto: «La mia diagnosi dimostra l’importanza di controlli medici regolari, anche se non si hanno sintomi. Mi sento di incoraggiare veramente tutti a dare priorità alla propria salute e di non sottovalutare la prevenzione, anche negli obblighi quotidiani della vita e del lavoro».

