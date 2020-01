Ivan Gonzalez e Elisa De Panicis prima coppia del GF VIP 4?/ “Dopo 5 anni insieme…”

Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis sono una delle prime coppie del Grande Fratello Vip 4? A poche ore dalla partenza della quarta edizione del reality show condotto quest’anno da Alfonso Signorini cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui concorrenti della nuova ed attesissima stagione in partenza da mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa del GF ci sono anche due volti noti di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si tratta dell’ex tronista Ivan Gonzalez e della ex corteggiatrice Elisa De Panicis che nel programma di Canale 5 ha corteggiato Alessio Lo Passo. Non appena sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti, Ivan ed Elisa hanno cominciato a scambiarsi una serie di messaggi sotto le fotografie di Instagram. Si tratta di commenti che lasciano presagire una possibile complicità tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis al GF VIP 4: “amo ne sono passate di cose”

Cresce l’attesa per la prima puntata del Grande Fratello Vip 4 e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulle possibili simpatie o antipatie che si andranno a creare all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le possibile simpatie tutti i riflettori sono puntati su Ivan Gonzalez e Elisa De Panicis, ex volti noti del dating show Uomini e Donne di Canale 5. I due, infatti, nelle ultime ore si sono scambiati una serie di messaggi che hanno incuriosito il popolo del web e fatto scoppiare il primo gossip del GF VIP 4. “Dopo 10 anni, finalmente posso dire che mai come ad ora mi sentirò veramente a casa, ospitata nella migliore dimore che si potesse mai scegliere #incollatialtelevisore” scrive Elisa De Pancis. Subito dopo ecco arrivare la replica di Ivan Gonzalez che commenta: “dopo 5 anni io e te ci ritroviamo in un programma televisivo”. Immediata la replica della ex corteggiatrice Elisa: “madonna mia, amo ne sono passate di cose, ma sembra ieri…”. Che dite nascerà un amore?

