Ivan Gonzalez e Ivan Pattarino si sono lasciati/ “Il nostro viaggio insieme è finito”

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati definitivamente. Dopo settimane di rumors e un viaggio in Messico che sembrava un nuovo inizio, la storia tra l’ex tronista spagnolo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta al termine. Ad annunciarlo è stata la stessa Sonia che ha deciso di raccontare la verità ai fans che speravano di vederli insieme. La Pattarino ha pubblicato la foto scattata in aeroporto e i fans pensavano che stesse raggiungendo Ivan in Spagna. L’ex corteggiatrice, così, di fronte alle domande dei fans, ha deciso di vuotare il sacco. “Nessun bolo per Madrid ragazzi”, ha scritto Sonia annunciando così la fine della sua storia d’amore pochi mesi dopo. “Sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e l’affetto. Ultimamente leggo tanti vostri messaggi sul mio rapporto con Ivan. È chiaro ed evidente a tutti che purtroppo il nostro rapporto è cambiato”, ha aggiunto la Pattarino.

IVAN GONZALEZ E SONIA PATTARINO SI SONO LASCIATI: “IL NOSTRO VIAGGIO INSIEME E’ FINITO”

Ivan Gonzalez non ha ancora commentato l’annuncio di Sonia Pattarino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha inoltre aggiunto: “Non si può continuare a lottare e sperare di cambiare le cose, quando in realtà stavano cambiando solo noi. I piloti hanno preso due rotte diverse, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. Si ama e si perde… È la vita… Anche se non è facile e fa male all’anima, bisogna abituarsi al cambiamento”. L’annuncio di Sonia Pattarino non ha sopreso più di tanto i fans di Uomini e Donne. L’ultima foto insieme risale allo scorso 18 agosto. Da quel giorno, i due non si sono più mostrati insieme ed oggi Sonia ha scritto il capitolo finale della loro storia.

