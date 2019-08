Uomini e Donne/ Giulia De Lellis “Copertina libro? Ecco come è nata” (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne tornerà il prossimo mese. Nell’attesa di conoscere i nuovi tronisti, gli ex protagonisti delle passate stagione, offrono notevoli soddisfazioni al loro pubblico. Questo è il caso di Giulia De Lellis, la giovane esperta in tendenze ad un passo dalla pubblicazione del suo primo libro. L’ex fidanzata di Andrea Damante inoltre, sta registrando il suo nuovo programma “Giortì”, in coppia con Gemma Galgani, dama del trono over. In queste ore, mentre la fidanzata di Iannone pensava ad organizzare il compleanno di Matilde, la sua amatissima prima nipotina, ha anche raccontato agli estimatori come è nata la copertina del suo primo libro che uscirà il prossimo 17 settembre. Per merito di Amazon però, esiste già un preorder che ha portato il manuale alla prima posizione, spodestando una concorrenza proprio niente male. Scopriamo in dettaglio, come è nata la divertente copertina che gli estimatori della De Lellis, hanno immediatamente condiviso e diffuso sul web.

Uomini e Donne, ecco come è nata la copertina del libro di Giulia De Lellis

“Le corna stanno bene su tutto” è il primo libro di Giulia De Lellis scritto con Stella Pulpo. Ecco le parole dell’influencer, raccontando come è nata la sua copertina: “Volevo parlarvi di una cosa molto carina che mi sta particolarmente a cuore perché è nata dal nulla se non dalla collaborazione di persone a me molto care. Queste persone mi hanno supportata e sopportata una notte che mi era presa la fissa che dovevo fare per forza questa copertina e la volevo fare quella notte perché poi sarei dovuta ripartire e fare avanti e indietro”. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne racconta che si trovava in un hotel bellissimo: “In quel periodo non potevo ancora dirvi nulla perché eravamo ancora in fase di scrittura e non sapevo ancora il titolo. E poi io non ero ancora particolarmente convinta e mi chiedevo se mai avrei avuto il coraggio di tirarlo fuori (il libro ndr). È stato bellissimo perché ogni volta che la guardo mi ricordo di quella sera in cui i miei amici sono partiti da Verona e mi sono venuti a prendere. Abbiamo fatto miliardi prove perché non riuscivamo a capire quale location sfruttare ma alla fine però è nata. Io ne sono molto soddisfatta perché mi rispecchia molto, è bella e si me lo dico da sola perché doveva piacere a me”.

