Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli fidanzati/ Notte di ses*o sotto la doccia e…

Ivan Gonzalez ha finalmente trovato l’amore. Ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, lo spagnolo è attualmente un concorrente del reality spagnolo La casa fuerte dove ha conosciuto Oriana Marzoli con cui ha deciso di fare le cose seriamente. Dopo una serie di incomprensioni, Ivan ha ufficializzato il fidanzamento con Oriana festeggiando poi in modo speciale. “Non sono entrato nella tua vita per farti soffrire, entro nella tua vita per renderti felice. In modo che tutte le cose che brutte che ti sono successe siano dimenticate e tu possa iniziare una vita insieme a me. Quando ti dico che ti amo, lo intendo davvero. Oggi mi rendo conto sempre di più che voglio stare con te. Oriana Cristina Marzoli, vuoi essere la mia ragazza?”, è stata la dichiarazione d’amore che Ivan ha fatto ad Oriana come fa sapere il Vicolo delle News.

IVAN GONZALEZ E ORIANA MARZOLI RACCONTANO I DETTAGLI DEGLI INCONTRI INTIMI

Dopo essersi già concessi una notte di sesso davanti alle telecamere, Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli hanno festeggiato il fidanzamento lasciandosi andare alla passione sotto la doccia e raccontando, poi, i dettagli dei loro incontri intimi. Durante la diretta de La casa fuerte, la coppia si è così lasciata andare al racconto della loro intimità con il conduttore. “L’abbiamo fatto in piedi. Nella doccia c’è abbastanza spazio”, ha raccontato Oriana mentre Ivan ha aggiunto – “Distesi sul pavimento e appoggiati al water. Ce la siamo cavata bene”. La coppia, dunque, si sta vivendo totalmente nonostante la presenza delle telecamere ed Ivan, per convincere Oriana delle sue buone intenzione, ha dichiarato: “Brindiamo affinché possa funzionare realmente anche fuori di qui e che nulla possa influenzare quello che pensiamo l’uno dell’altra. Per me è come se fossi la mia ragazza da tempo”. La storia tra i due, dunque, continuerà anche dopo il reality?



© RIPRODUZIONE RISERVATA