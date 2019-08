Ivan Gonzalez nudo in spiaggia/ Foto Instagram: lato b in mostra e Sonia Pattarino…

Si fa “incandescente” la vacanza di Ivan Gonzalez in Messico. La temperatura è alta e allora l’ex tronista di Uomini e Donne decide di combattere il caldo spogliandosi nudo in spiaggia. Su Instagram ha pubblicato infatti una foto nella quale è ritratto di spalle mentre si dirige in acqua, ma senza costume. «Questo è il Messico, amici», ha scritto nel post. E ovviamente ci ha aggiunto l’emoticon della pesca, oltre a quella della bandiera messicana. Sonia Pattarino, sua scelta nel programma di Maria De Filippi, ha commentato usando la stessa emoticon, ma aggiungendoci una sorridente. A proposito, è tornato il sereno tra loro: sono infatti insieme in Messico dopo le voci riguardanti una crisi tra loro. I due si sono spostati poi a Miami dopo ave trascorso la prima parte della vacanza in Messico. Magari nel loro futuro potrebbe esserci un’altra isola: quella che ospita Temptation Island Vip…

IVAN GONZALEZ NUDO IN SPIAGGIA: LATO B IN MOSTRA E SONIA PATTARINO…

Si parla infatti anche di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino per la nuova edizione del reality. Magari stanno valutando di mettere alla prova il loro rapporto dopo la crisi degli ultimi tempi. Intanto la loro storia d’amore procede. Ora i due si mostrano felici e affiatati sui social dopo quasi un mese di lontananza. L’ipotesi dei fan è che stiano puntando a partecipare appunto al programma. Dopo essere stati distanti, ora Ivan e Sonia sono in vacanza. Meno di una settimana fa la svolta: Sonia Pattarino ha raggiunto il fidanzato in Spagna e da lì sono partiti per una vacanza avventurosa. «A volte bisogna perdersi per ritrovarsi», questa la dedica che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto al compagno. Quelle parole hanno confermato il momento no, ma anche la voglia di entrambi di ripartire. E il viaggio che hanno intrapreso ha sicuramente rafforzato il loro sentimento nato dopo la conoscenza davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram This is México cuates 🍑🇲🇽 Un post condiviso da Iᐯᗩᑎ GOᑎᘔᗩᒪEᘔ (@ivangoonzalez_) in data: 18 Ago 2019 alle ore 5:46 PDT





