Ivan Juric lascia il Torino/ Tocca al nuovo allenatore Vanoli centrare l’Europa! (21 giugno 2024)

IVAN JURIC LASCIA IL TORINO, ARRIVA IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB

Dopo tre anni di lavoro, Ivan Juric saluta il Torino al termine di un lungo progetto che non ha dato i risultati sperati ma ha stabilizzato la squadra granata riportandola ben salda a metà classifica dopo stagione dove è stata a rischio retrocessione. L’allenatore croato arrivò tre anni fa sulla panchina del Torino al termine di un’ottimo lavoro svolto con l’Hellas Verona e saluta i granata con una stagione deludente dove non sono arrivati i risultati sperati e hanno visto il sogno europeo spegnersi durante i supplementari della finale di Conference League persa dalla Fiorentina. Il Torino ha deciso di salutare il suo ormai ex allenatore con un comunicato ufficiale dove viene ringraziato dalla società granata per il lavoro svolto sulla panchina dello Stadio Olimpico Grande Torino che, per qualche attimo, ha sognato una squadra in grado di rompere il tabù europeo. Il futuro di Ivan Juric rimane ancora incerto e, con molta probabilità, non sarà più in Italia perché le panchine si stanno tutte occupando in vista della prossima stagione.

IVAN JURIC LASCIA IL TORINO, PAOLO VANOLI SARÀ IL FUTURO DEI GRANATA

L’addio di Ivan Juric al Torino apre un nuovo ciclo con la società guidata da Urbano Cairo che sta per concludere l’operazione che porterà Paolo Vanoli sulla panchina dei granata per la prossima stagione di Serie A. L’allenatore lombardo ha salutato ufficialmente il Venezia ed è pronto a firmare un contratto con i granata che sono stati immediatamente colpiti dalle capacità di Vanoli alla guida del club veneto con il quale è riuscito a centrare la promozione grazie ai playoff. Paolo Vanoli arriverà in un Torino che ha bisogno di importanti cambiamenti sul mercato con diversi pezzi pregiati in partenza ed una strategia in entrata ancora da definire ma che rimarrà in continuità con i tre anni di lavoro svolti con Ivan Juric. Il Torino si presenterà a questa nuova stagione con il solito obiettivo di migliorare la classifica e provare a centrare l’Europa ma, per farlo, servirà un grande progetto che dovrà iniziare al più presto per consegnare a Vanoli una squadra da subito completa per il ritiro estivo.











