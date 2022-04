Ivan Vettoretto “Un secchione può avere un fisico scultoreo”/ È polemica!

Ivan Vettoretto si salva al “Bagno di Cultura”

Ivan Vettoretto se l’è vista brutta nell’ultima puntata de “La Pupa e il Secchione“. Il programmatore informatico è infatti arrivato alla manche finale rischiando l’eliminazione. Stessa sorte sarebbe toccata alla sua partner, Nicole Di Mario, ma i due sono riusciti ad avere la meglio nel gioco “Bagno di Cultura“. Stipati in una cabina doccia i due hanno evitato di finire sott’acqua rispondendo a un numero maggiore di domande rispetto agli avversari, Vera Miales e Nicolò Scalfi. Restano così ancora in gara. La pupa e il secchione 2022 quest’anno è ricco di sorprese. La novità è stata quella di inserire nel cast degli intellettuali del reality non solo figure che rispecchiano dal punto di vista estetico il concetto di secchione. È stato il caso di Gianmarco Onestini ma anche di Ivan Vettoretto.

Ilary Blasi cita Barbara D'Urso all'Isola "Col cuore"/ Lei replica: "Fa tanto ridere"

Ivan Vettoretto: “Un secchione può avere un fisico scultoreo”

Ivan Vettoretto ha 23 anni e lavora come programmatore informatico: i numeri sono il suo pane quotidiano. Altre sue passioni sono il motociclismo e la palestra. Il concorrente fa coppia con la pupa Nicole Di Mario. Nella sua presentazione il nerd torinese ha sorpreso un pò tutti mostrando un fisico scolpito e dicendo chiaramente “Che un secchione può avere un fisico scultoreo”. In aggiunta ha rivelato che secondo lui un secchione dovrebbe prendersi cura di sè stesso. Spera che partecipando allo spettacolo “La Pupa e il Secchione” sarà in grado di incontrare una ragazza molto sexy e insegnarle qualcosa. Il profilo Instagram di Ivan Vettoretto è @ivanvettoretto e non ha una fidanzata.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli vs Barbara D'Urso / "La pupa e il secchione? Tentativo non riuscito"Andrea Pucci attacca Barbara D'Urso ed esulta per flop ascolti de La pupa e il secchione/ "Sto godendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA