Ivana Canovic, All Together Now/ La lirica in prima serata: con chi duetterà?

Chi è Ivana Canovic ospite a All Together Now

Anche Ivana Canovic sarà tra gli ospiti della finale di All Together Now. La straordinaria cantante d’opera montenegrina è anche l’ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, promuovendo la musica classica non solo nel suo paese, ma anche in Cina, Panama, Austria, Inghilterra, Grecia, Iran, Francia, Germania, Russia, Spagna, Italia e Portogallo. Nel luglio 2018 la signora Čanović ha fatto il suo debutto come Liù in Turandot al Puccini Opera Festival di Torre del Lago. L’esordio data 2010 al Teatro Ghione di Roma cantando il ruolo di Susanna in “Il Segreto di Susanna”. Tra gli altri ruoli, anche Donna Elvira in Don Giovanni al Festival dell’Opera di Mougins, Fiordiligi in Così fan Tutte, Elettra in Idomeneo, Contessa ne Le nozze di Figaro al Teatro Nazionale Montenegrino di Podgorica, Mimì ne La Bohème al Conservatorio di Santa Cecilia A Roma. Durante la sua carriera, si è anche esibita con uno dei migliori violinisti del mondo Yury Revich ed ha tenuto un concerto privato con Andrea Bocelli a Roma.

Ivana Canovic: la sua carriera

La carriera di Ivana Canovic, prosegue nel luglio 2018 cantando per l’apertura del Festival Puccini accanto a Martina Serafin e Andrea Bocelli. Nell’ottobre dello stesso anno, ha cantato arie e duetti al Teatro Verdi di Pisa accanto al tenore toscano e diretta dal Maestro Bernini. Oltre alla cantante lirica, questa sera nel corso della finalissima dello show presentato da Michelle Hunziker, ci sarà spazio anche per Renato Zero, Al Bano, Ron e Nek. Inoltre torneranno come ospiti anche Gabriele Cirilli, Ariadna Romero e Youma Diakite. Il programma dedicato alla musica inoltre, vede J-Ax come presidente della variegata giuria di 100 persone che formano un Muro Umano. Gli ospiti della finale, duetteranno con i finalisti su brani famosi della musica e solo uno di loro, si aggiudicherà la vittoria. Se non volete perdervi questo spettacolo, vi suggeriamo di sintonizzarvi su Canale 5 nel prime time per scoprire come va a finire.

