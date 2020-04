Ivana Icardi e Hugo Sierra si lasciano a Supervivientes/ Lei piange, Adara Molinero..

Pubblicità

Colpo di scena a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi che continua ad andare in onda nonostante la pandemia. Nel corso dell’ultima puntata è andato in scena il dramma sentimentale di Ivana Icardi. L’ex gieffina, dopo una settimana dall’inizio del reality, ha intrecciato una relazione con Hugo Sierra con cui ha trascorso delle notti di passione. Qualcosa, però, negli ultimi giorni, pare sia cambiato. Hugo Sierra, ex compagno di Adara Molinero che, a sua volta, ha avuto una storia con Gianmarco Onestini, ha deciso di chiudere la relazione con la sorella di Mauro Icardi. Ivana e Hugo Sierra stanno attualmente vivendo la loro avventura sull’isola con due gruppi diversi. Per festeggiare i due mesi insieme, però, la Icardi ha ottenuto dalla produzione la possibilità di poterlo raggiungere per fargli una sorpresa. Hugo, però, ha deciso in quel momento di annunciare all’argentina la decisione di chiudere la loro storia.

IVANA ICARDI E HUGO SIERRA SI SONO LASCIATI A SUPERVIVIENTES: LA REAZIONE DI ADARA MOLINERO

Ivana Icardi, felice di poter rivedere Hugo Sierra, ha così ricevuto un’amara sorpresa. Come fa sapere Isa e Chia, Hugo ha spiegato ad Ivana di aver deciso di chiudere la loro storia. “Ho dovuto prendere una decisione drastica, è un bel casino per te e per me. Essendo egoista per la prima volta, ti dico che sono arrivato ad un punto della mia vita dove non voglio andare contro la logica o quello che deve accadere in maniera naturale”, ha detto Sierra mentre Ivana ha cercato, senza successo, di fargli cambiare idea. In studio, Adara Molinero, ex compagna di Hugo, ha commentato la decisione del padre di suo figlio prendendo le sue difese: “Hugo è in un momento delicato. E’ vero, ci siamo fatti molto male, però a me non piace vederlo così. Io voglio vedere che sta bene. Se Ivana fosse incinta? Non è una cosa su cui posso opinare io. Magari torneranno insieme e saranno felici, però, Hugo è una persona che quando prende una decisione non torna indietro”.





