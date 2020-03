Ivana Icardi: “flirt tra Onestini e Lamborghini”/ Elettra: “non lo conosco”

Ivana Icardi, concorrente di Supervivientes, continua a parlare di Gianmarco Onestini con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello 16 subendo il fascino del fratello di Luca Onestini. Dopo aver fatto parlare di sè per una notte d’amore con Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero, a sua volta nuova fidanzata di Gianmarco Onestini, la sorella di Mauro Icardi, confidandosi con uno dei concorrenti del reality spagnolo, ha svelato nuovi retroscena su Gianmarco Onestini. Secondo Ivana, Onestini Junior avrebbe avuto un flirt con una donna famosa e importante come Elettra Lamborghini. La confessione della Icardi non è passata inosservata facendo subito il giro del web. A smentire il tutto però, è stata la stessa Lamborghini.

ELETTRA LAMBORGHINI SMENTISCE IVANA ICARDI: “NON CONOSCO GIANMARCO ONESTINI”

Elettra Lamborghini, fidanzata con il dj Afrojack con cui convolerà presto a giuste nozze, ha immediatamente smentito Ivana Icardi e il presunto flirt con Gianmarco Onestini. contattata dal programma televisivo “La Habitación Del Pánico”, Elettra ha raccontato la verità su Onestini Jr. “ Se qualche volta Gianmarco si è messo in contatto con me? No, no, mai . L’ho conosciuto circa due anni fa a Bologna. Io e lui stavamo nella stessa discoteca e me lo hanno presentato, ma non ho mai parlato con lui. Non lo conosco, la verità è che non lo conosco. Non ho relazioni con lui ”, ha spiegato Elettra. Gianmarco, invece, risponde ad Ivana Icardi pubblicando un dolcissimo video in cui è con Adara. Cliccate qui per vedere il video.

