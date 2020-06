Ivana Icardi vs Wanda Nara/ Tonon attacca sorella di Icardi: “Io a differenza sua..”

Pubblicità

Ivana Icardi vs Wanda Nara a Live Non è la D’Urso. Attraverso gli schermi di Canale 5 continua il botta e risposta a distanza tra le due showgirl, con la sorella del noto attaccante interista che torna a punzecchiare la famosissima procuratrice. “Sono stata molto male perché penso a mio fratello e alla mia famiglia”, dice Ivana Icardi in collegamento con Live Non è la D’Urso. Si parla delle continue incomprensioni con Wanda Nara, che a quanto pare non sembra gradire le intromissioni di Ivana nella vita di ‘Maurito’. “Lei non sa cosa è successo nella mia famiglia e lei dovrebbe stare zitta e non parlare”, sbotta la Icardi, che rincara la dose: “Lei (Wanda Nara, ndr) ha sempre fatto male del male a mio fratello, io faccio solo reality. Se faccio la stron*a è un mio problema, ma lei non deve parlare di ciò che non sa”.

Ivana Icardi vs Wanda Nara, Raffaello Tonon difende la moglie di ‘Maurito’

In studio c’è Raffaello Tonon, che è sbigottito: “Anche io ho avuto i miei attimi di scoramento – spiega – ma a differenza della signora Ivana Icardi non ci sono più ritornato sopra“. Insomma nella diatriba tra la sorella di Mauro Icardi e Wandra Nara, il quarantenne milanese, Raffaello Tonon, non ha dubbi da quale parte schierarsi.

“Penso sempre a mio fratello”

