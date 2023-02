Ivana Mrazova al GF Vip, la reazione di Nikita/ Signorini “Onestini ha un’altra luce”

GF Vip, Ivana Mrazova nella Casa: la reazione di Nikita Pelizon

Tra i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 spicca anche quello di Ivana Mrazova. Sebbene non sia concorrente a tutti gli effetti, ma rimarrà per un tempo indeterminato come ospite del reality assieme a Matteo Diamante e Martina Nasoni, l’ex gieffina avrà sicuramente tanto da dire di sé. Soprattutto per la sua passata storia d’amore con Luca Onestini, una delle più importanti della sua vita e con il quale è rimasto un bellissimo rapporto nonostante la rottura.

L’ex tronista di Uomini e donne ha mostrato un sorriso a 360° ritrovando Ivana a Cinecittà e, stando al suo fianco, l’ha accolta nella Casa e l’ha presentata ai compagni. Tra le numerose reazioni, Alfonso Signorini ha voluto conoscere quella di Nikita Pelizon. Non una curiosità fine a se stessa, considerati i gelidi rapporti che intercorrono tra lei e Onestini. “Sì, è bellissima. Sembra una Barbie“, commenta Nikita, spendendo un complimento per il nuovo ingresso tutto al femminile.

Alfonso Signorini su Ivana Mrazova: “Onestini ha un’altra luce“

Tuttavia, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Luca Onestini sembra essere rinato con Ivana Mrazova al suo fianco. E anche Alfonso Signorini l’ha subito notato, commentando: “Osservateli bene, perché Onestini così lo è solo con Ivana. Quando arriva Ivana, Onestini ha un’altra luce, è proprio così“. Il conduttore chiede, a seguire, un commento ad Antonino Spinalbese su questo nuovo ingresso nel reality. “Bellissima lei, quindi sta benissimo in questa casa” il giudizio dell’hairstylist, che trova pronta la risposta di Signorini: “Lo sapevo che andavo a colpire quello“.

L’ingresso di Ivana Mrazova sicuramente scombinerà le carte in tavola e potrebbe creare nuove dinamiche all’interno del gruppo. I rapporti tra Onestini e Nikita sono ormai deteriorati, come dimostrato anche questa sera nel confronto a tre con Matteo Diamante. Tuttavia, proprio al fianco di Ivana, l’ex tronista potrebbe ritrovare la serenità e cominciare da zero una nuova fase del suo percorso al Grande Fratello Vip 2022.











