Luca Onestini contro Matteo Diamante “pirla”/ “Venuto al GF Vip per farsi vedere”

Al Grande Fratello Vip 2022, dopo l’incontro sorprendente con l’ex fidanzata Nikita Pelizon, Matteo Diamante ha voluto spendere quattro chiacchiere anche con Luca Onestini. Il concorrente è finito nel mirino di Matteo per il suo comportamento verso la coinquilina, difendendola a spada tratta in un tweet condiviso sui social. Ora che ha l’occasione di parlare con il diretto interessato, gli rivolge un consiglio: “Innanzitutto il mio ‘cresci’ non è un insulto, ma un invito. Non sei un ragazzino, anzi sei molto intelligente. In un contesto diverso so che sei simpatico“.

Ad aver indispettito Diamante, tuttavia, è il modo in cui Onestini avrebbe trattato Nikita nella Casa, sparlando di lei: “Io ho visto una cosa molto brutta, che mi ha dato molto fastidio. Gli errori si fanno in due: Nikita ha un carattere molto particolare, ma è tutto tranne che una persona cattiva. Se dico queste cose è perché ho le prove. Non mi è piaciuto quello che hai fatto dietro. Le hai sparlato dietro“.

Onestini: “Matteo è venuto per farsi vedere“. Interviene anche Nikita

Luca Onestini rigetta però le accuse di aver allungato le mani su Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022: “Non ho mai detto che sono state fatte le cose di cui mi ha accusato lei. Non le ho mai toccato il sedere o il seno. Non ho allungato le mani, non sono state fatte queste cose qua“. Matteo Diamante però contrattacca e lo accusa di aver messo il gruppo contro la concorrente: “Hai parlato dietro e ti sei trascinato anche parecchie persone della Casa, che prima avevano un bel rapporto con lei. Da uomo avrei fatto un passo indietro e l’avrei chiusa lì“.

Onestini però conferma come i rapporti con Nikita siano interrotti e i due non si parlino più. E sferra l’attacco a Matteo Diamante, accusandolo di cercare visibilità: “Il tweet è il tentativo di Matteo di venire al Grande Fratello Vip per farsi vedere. Come ha fatto in passato, l’ha fatto adesso. Può dire quello che vuole, non mi interessa“. Diamante a quel punto tenta di provocarlo, tirando in ballo il fratello: “Dovresti tornare con tuo fratello a fare i TikTok, quelli ti riescono meglio“. Onestini però non cade nella trappola e ribatte dandogli del “pirla”: “Se avevamo un dubbio che fosse un pirla, adesso ne abbiamo la prova“.











