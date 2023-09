Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme?/ L’evento condiviso fa sperare i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova, tornano di moda i rumor sul ritorno di fiamma

Le coppie del mondo dello spettacolo ci hanno abituati a testacoda di ogni genere, sia con accezione positiva che negativa. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha offerto la romantica possibilità di un ritorno di fiamma per due protagonisti del reality: Luca Onestini e Ivana Mrazova. Il primo è arrivato fino in fondo alla competizione, la seconda ha invece avuto la possibilità di entrare nella Casa come ospite momentanea.

Proprio alcuni anni prima, era stato proprio il Grande Fratello a renderli complici, vicini; nacque tra Luca Onestini e Ivana Mrazova una splendida relazione che fece sognare gli appassionati. Una volta terminata l’esperienza nel reality, tra i due le cose non sono però andate come speravano; la loro storia è giunta al capolinea intorno al 2020, ma da allora il rapporto è sembrato sempre ottimo quasi come se quel sentimento non fosse mai svanito del tutto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, quanto romanticismo sul palco insieme

Proprio nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente. Fin dai primi approcci è sembrata palese la complicità tra i due, quasi come se effettivamente ci fosse ancora qualcosa di irrisolto dal punto di vista sentimentale. Nonostante le speranze dei fan, il ritorno di fiamma non è arrivato, ma ad oggi le cose potrebbero essere diverse. Come riporta Biccy, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno di recente condiviso un impegno professionale che ha dato vita ad uno scenario alquanto suggestivo e romantico.

Luca Onestini ha infatti presentato l’evento “Dimmi di sì, Noto Bride”, ma a colpire è stata la presenza di Ivana Mrazova. La donna ha sfilato sul palco allestito per la serata con un magnifico abito da sposa. I fan presenti hanno immortalato il momento con video e foto che hanno inevitabilmente riacceso i rumor su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Insieme hanno dato vita ad attimi di romanticismo puro; sguardi complici, un ballo dalle sfumature nuziali e sorrisi evidenti. Chissà che tra i due non siano realmente riaffiorati i sentimenti; nelle prossime settimane potrebbero arrivare risolviti interessanti.











