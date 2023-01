Ivana Mrazova, chi è l’ex fidanzata di Luca Onestini/ Che fine ha fatto? Dalla moda a Sanremo fino…

Chi è Ivana Mrazova

Classe 1992, Ivana Mrazova è una delle modelle più belle che ha conquistato la popolarità in Italia calcando come primadonna il palco del Festival di Sanremo. Originaria della Repubblica Ceca, bellissima sin da quando era giovanissima, a soli 15 anni ha lasciato la propria casa per calcare le passerelle. Sfilando in giro per il mondo, Ivana diventa molto popolare fino ad arrivare anche in Italia dove, attualmente, vive. La Mrazova, infatti, ha scelto come città in cui vivere Milano. Il capoluogo lombardo le permette di continuare a lavorare nel mondo della moda, ma anche sui social essendo diventata anche influencer.

Legatissima alla famiglia, è innamorata della nipotina e, recentemente, ha affrontato un terribile lutto avendo perso il padre. Un dolore enorme per Ivana che ha affrontato la perdita insieme alla sua famiglia restando per diverso tempo in Repubblica Ceca.

Dal Festival di Sanremo al Grande Fratello Vip

Il successo conquistato con la moda le permette, nel 2012, di calcare il palco del Teatro Ariston affiancando durante il Festival di Sanremo Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Durante la kermesse musicale, Ivana incanta tutti con la sua bellezza con cui, poi, lascia tutti senza fiato entrando nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale della seconda edizione. Nella casa di Cinecittà, Ivana instaura un rapporto speciale con Luca Onestini con cui, però, la storia d’amore inizia solo al termine del reality. I due sono stati fidanzati per quattro anni per poi dirsi addio.

Attualmente, Ivana, lavora ancora come modella ed influencer e, sulla sua vita privata, mantiene il massimo riserbo. Non si sa, infatti, se dopo la fine della relazione con Onestini abbia ritrovato l’amore o sia ancora ufficialmente single. Nessun indizio dal suo profilo Instagram dove ci sono foto in cui è sola o in compagnia delle nipotine o degli amici.

