Oriana Marzoli, avance hot a Luca Onestini al GF Vip/ Testa tra le gambe e morsi piccanti: lui…

Oriana Marzoli, avance hot a Luca Onestini al GF Vip dopo la lite con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli continua ad essere uno dei protagonisti più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip 7. Sono soprattutto le sue vicende ‘amorose’ a creare spesso dissapori e discussioni dentro e fuori dalla Casa di Cinecittà. Nelle ultime ore si è consumata una nuova accesa lite tra lei e Daniele Dal Moro per il quale la Marzoli dice di provare dei sentimenti sinceri ormai da mesi.

Sentimenti ai quali Daniele non crede visti suoi precedenti con Antonino Spinalbese e il due di picche ricevuto da Luca Onestini. Dopo l’ennesima lite con Daniele Oriana si è però gettata proprio tra le braccia di Luca, facendogli avances che non sono passate inosservate al popolo del web.

Oriana Marzoli, scena piccante con Luca Onestini al GF Vip

Nelle piccanti immagini riprese dalle telecamere del Grande Fratello Vip, Oriana fa quelle che sembrano nuove avances a Luca Onestini. Nella scena lui è seduto sul divano mentre lei è in ginocchio, praticamente tra le sue gambe. Dopo avergli appoggiato la testa sul pube, prova a dargli un morso nell’interno coscia. Lui però si scansa, dandole l’ennesimo due di picche. Il web sottolinea che nessuno dei due aveva bevuto, quindi sono azioni Oriana ha fatto da sobria.

Va detto che il modo di agire di Oriana Marzoli, la sua voglia di leggerezza nella Casa, è stato da lei stessa chiarito in un confessionale, quando su Daniele ha dichiarato: “Io mi sono allontanata da lui perché mi sentivo in difficoltà, io mi ero lasciata col mio ex da quattro anni, scusa se non mi andava di fare la seria con qualcuno!”

