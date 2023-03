Ivana Mrazova torna a parlare di Luca Onestini e svela cosa pensa di lui

Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme? Una domanda che molti fan si stanno ponendo da quando la modella ceca ha fatto capolino nella Casa del Grande Fratello Vip per trascorrere alcune settimane con il suo ex, conosciuto proprio qualche anno prima all’interno del reality. Una domanda che si pongono anche i diretti interessati e che troverà però risposta solo una volta che i due avranno modo di stare insieme e confrontarsi senza le telecamere. Eppure sia Ivana che Luca hanno parlato di questa possibilità pubblicamente.

Ivana Mrazova: "Luca Onestini? Ecco cosa penso davvero di lui"/ E su Micol e Tavassi…

Ivana Mrazova lo ha fatto su Instagram, rispondendo alle domande di alcuni utenti. A chi le ha chiesto cosa prova per Luca, Ivana ha risposto: “Luca è stata la cosa più bella che mi sono portata a casa da questa seconda avventura al GF Vip”. Parole di grande affetto che, tuttavia, non si sbilanciano più di tanto. Diversa è stata invece la riflessione di Luca su Ivana.

LDA compie gli anni, mamma Carmela: "L'età più bella.."/ Web in tilt per la dedica

Ivana Mrazova: “Ecco cosa penso degli Incorvassi al GF Vip”

Nelle ultime ore Onestini si è infatti confidato con Oriana su un possibile futuro con Ivana, e ha dichiarato: “Io a lei ci penso tanto. Penso anche che sia stato tutto giusto così. È stato tutto bello come ce lo siamo vissuti e poi fuori da qui, quando sarà il momento, guardandoci negli occhi, decideremo insieme che cosa fare. – e ancora – Nel caso sarà, deve essere una cosa sentita da entrambi nello stesso modo. Quella è una cosa che riguarda solo me e lei, cioè la voglia di discuterne a quattr’occhi secondo me è la cosa più importante.”

Amici 2023 serale, Aaron Cenere: "Così mi accoltello.."/ Lo sfogo

Tornando a Ivana, su Instagram si è poi espressa anche sulla storia d’amore nata tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Queste le sue impressioni: “Cosa ne penso degli Incorvassi? Sono due cuccioli. Come ho già detto a me piacciono molto insieme. A parte la coppia, a me Edoardo e Micol piacciono molto. Spero per loro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip continuino la loro relazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA