Ivana Mrazova, proposta di matrimonio da Onestini?/ Avvistata alle sfilate da sposa

In questi gironi Ivana Mrazova si trova in Spagna, precisamente a Barcellona, per partecipare alla Barcelona Bridal Fashion Week. La modella ha mostrato alcuni video e scatti sulla sua pagina Instagram di alcune sfilate a cui ha partecipato. Ieri Ivana, insieme a un’amica, ha presenziato alla sfilata di Nicole Milano Italy, celebre brand nel settore sposa. La Mrazova ha partecipato solo come ospite o come futura sposa?

È un po’ prematuro pensare che Luca Onestini le abbia fatto la proposta di nozze: dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 i due ex fidanzati hanno avuto modo di recuperare il loro rapporto, dopo la rottura della scorso anno, e nei giorni scorsi si sono mostrati insieme in piazza Duomo a Milano. Ma nessuno dei due ha confermato o smentito che siano tornati insieme. Anche Luca Onestini in questi giorni si trova in Spagna, a Siviglia, insieme al fratello Gianmarco. I due si incontreranno?

Dopo il Grande Fratello Vip 7, Luca Onesitini ha dichiarato di voler proteggere la sua storia con Ivana Mrazova,

per vivere un eventuale ritorno di fiamma lontano dai riflettori. “Quando lei è entrata in Casa è stata un’emozione forte, è una persona molto importante per me. Abbiamo recuperato il rapporto che non avevamo più, è stata una forte emozione, la più forte vissuta nella casa” ha spiegato”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne a Casa Chi. Sulla loro situazione dopo la fine del reality show ha detto: “Ci siamo sentiti, è stato bello. Però ora voglio godermi la privacy, non escludo il ritorno ma tutto con molta calma. Dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza pressioni e senza dover giustificare cosa facciamo. La nostra vita ora è libera, vediamo insieme cosa fare, con molta serenità”.

