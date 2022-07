Ivana Mrazova, regalo hot per il compleanno/ Riceve un vibratore: la reazione è top

Ivana Mrazova, festa di compleanno con gli amici

La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova, ha festeggiato pochi giorni fa il suo 30esimo compleanno. “Happy birthday to me”, ha scritto su Instagram pubblicando alcune foto in cui posa accanto ai palloncino con la forma del numero trenta. Per un compleanno così speciale, la Mrazova non poteva che ricevere un regalo altrettanto speciale. Ivana ha festeggiato con gli amici con cui trascorre il suo tempo ricevendo piccoli regali fatti con il cuore.

Ivana Mrazova smentisce Luca Onestini/ "E' finita, ma non ci siamo supportati"

Tra i tanti regali ricevuti, uno in particolare, ha scatenato la reazione epica della modella. A condividere tutto è stata lei stessa ripubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram i video pubblicati dagli stessi amici.

Ivana Mrazova single? Il regalo degli amici

Durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova aveva conosciuto Luca Onestini con cui ha poi avuto una lunga relazione. Dopo aver annunciato la rottura, la modella ha evitato di parlare della propria vita privata condividendo sui social solo cose inerenti al suo lavoro o alla sua sfera privata senza scendere nel dettaglio.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati/ "Le nostre strade devono dividersi"

Ufficialmente single, la Mrazova ha così ricevuto in regalo un vibratore fucsia. Di fronte al regalo, la modella ha prima sorriso e poi si è lasciata andare ad una serie di espressioni facciali epiche e che hanno conquistato tutti.

LEGGI ANCHE:

Ivana Mrazova, morto il padre/ Il tumore al collo, l'intervento e poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA