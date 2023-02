Ivana Mrazova sbotta con Martina Nasoni/ “Sapevi che Daniele avrebbe sbroccato e…”

Ivana Mrazova, confronto con Martina Nasoni su Daniele Dal Moro

La dura lite con Daniele Dal Moro ha lasciato i segni su Martina Nasoni che, dopo essersi sfogata con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, si è chiusa nel loft che divide con Ivana Mrazova e Matteo Diamente, ospiti come lei del Grande Fratello Vip 2022. Lontane dagli altri concorrenti, Ivana e Martina, insieme a Matteo, hanno commentato la lite avvenuta tra la Nasoni e Dal Moro la cui reazione è stata giudicata da tutti eccessiva. L’ex fidanzata di Luca Onestini, pur concordando sulla reazione esagerata di Dal Moro, punta anche il dito contro Martina Nasoni che, conoscendo l’ex fidanzato, avrebbe dovuto prevedere la sua reazione di fronte a determinati argomenti.

Ivana, dopo aver ascoltato le ragioni di Martina che ha spiegato di voler prendere definitivamente le distanze da Daniele e Oriana, ha rimproverato con dolcezza la Nasoni provando anche a calmarla.

Le parole di Ivana Mrazova a Martina Nasoni

Ivana le fa notare che, pur essendo d’accordo con lei sulla reazione di Daniele, ammette che “so che si può dire in altro modo, ma vedendo Daniele come reagisce in certe cose… Lui ha questo modo di reagire, mi sembra che faccia parte di lui. Ti dico che secondo me ha esagerato ma è il suo modo, non ho mai visto che parlava calmo quando si arrabbia. Solo al pensiero che tu pensi che possa strumentalizzare l’ha fatto sbroccare…”, ha detto l’ex fidanzata di Luca Onestini

“Ti devo calmare tesoro, lo conosci. Lo sapevi che poteva sbroccare… anch’io mi aspetto da Luca che possa sbroccare se iniziamo a parlare, non è un angioletto”, ha aggiunto ancora la Mrazova.

