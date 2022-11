Ivana Mrazrova choc “In questi due anni ho toccato il fondo”/ Fan preoccupati e..

Cosa sta succedendo a Ivana Mrazrova? Fan spiazzati

Ivana Mrazrova ha vissuto momenti difficili. Dopo aver scelto di stare in silenzio, l’ex fidanzata di Luca Onestini ha cecato di fare chiarezza postando un video sui social in cui ha raccontato di aver vissuto come un incubo gli ultimi due anni. Da un lato, Ivana ha dovuto fare i conti con la perdita del padre e dall’altra invece con la fine della storia con Luca Onestini. Per questo motivo Ivana ha deciso di affidarsi a dei professionisti della salute mentale. Ivana Mrazrova ha esordito nel video spiegando che il suo intento era di farcela da sola: “Sono stati gli anni più brutti della mia vita. Credevo di farcela da sola, ma è arrivato un momento in cui non ce l’ho fatta”, ha detto.

Nikita Pelizon:"Luca Onestini? Dovremo recuperare"/ Ma lui frena, è strategia?

Ivana ha deciso ad un certo punto di chiedere aiuto affidandosi a persone competenti che potessero essere di supporto: “Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto. Fare quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute. Non abbiate paura di farvi aiutare, qualsiasi cosa si tratti. Tanto la vita è una e bisogna prendersene cura”. Ivana Mrazrova ha deciso di sparire dalla tv, di allontanarsi per un po’ dai riflettori. Dopo aver visto il video messaggio, i fan le hanno mostrato vicinanza e solidarietà.

Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita, reagisce alla cotta per Onestini/ Il "dito medio" dedicato a lei?

Luca Onestini e Ivana Mrazrova, come mai si sono lasciati?

Come mai è finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazrova? Il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato i motivi della rottura della relazione con Ivana. La morte del padre di Ivana Mrazrova pare aver creato una frattura nel loro rapporto tanto che Luca ha dichiarato: “Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”.

Nikita Pelizon illusa da Luca Onestini?/ "Mi ha detto che sono la persona con cui si trova meglio ma..."

Nessun tradimento dunque anche perché come ha raccontato Luca tra loro c’era una bella intesa: “Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA