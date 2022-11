Ivana Mrazrova in trattativa per il Grande Fratello Vip?/ La clamorosa rivelazione…

Ivana Mrazrova entrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

Ivana Mrazrova è stata esclusa lo scorso anno dal Grande Fratello Vip. La modella avrebbe dovuto prendere parte al reality ma le trattative sarebbero saltate all’ultimo momento. A rivelarlo è stato l’agente di Ivana al Settimanale Chi: “Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande Fratello Vip proprio per ricominciare ma la cosa non è andata a buon fine”. Ivana Mrazrova però potrebbe entrare in corsa in questa edizione. Siamo certi infatti che gli autori abbiano pensato ad un suo ingresso a sorpresa vista la presenza di Luca Onestini. Sarebbe un bel colpo per il reality.

L’agente di Ivana non ha escluso questa possibilità e ha infatti fatto ben sperare: “Chissà il Grande Fratello Vip li ha uniti e magari ora li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio ma guardandosi negli occhi”. Ivana Mrazrova potrebbe entrare nella casa del grande Fratello Vip come concorrente o magari per un confronto con Luca Onestini. Tra loro infatti la storia non sarebbe mai finita in realtà visto che i due si sarebbero continuati a sentire anche durante la scorsa estate. L’agente di Ivana ha infatti detto: “Non si sono mai lasciati realmente e guardandosi in faccia. Fino alla scora estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Tra i due ancora c’è dell’affetto”, ha detto.

Ivana Mrazrova si è sfogata ieri sui social spiegando perché è stata lontana dalla televisione in questi anni. La modella ha vissuto anni difficili a causa della scomparsa del padre e per la fine della storia con Luca Onestini. Per questo motivo, ha cercato di reagire da sola ma quando ha capito che non era possibile ha deciso di affidarsi a delle persone competenti: “Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto”.

Dopo la morte di suo padre e la fine della sua storia d’amore con Luca Onestini, Ivana Mrazova ha trascorso un lungo periodo di “latitanza” dai social e, nelle ultime ore, la stessa modella ha confessato di aver voluto dedicare del tempo a sé stessa e alla sua salute mentale. Ivana ha quindi consigliato ai suoi fan nella sua stessa situazione di affidarsi a degli esperti: “Se non stiamo bene nella nostra testa dove andiamo? Non andiamo da nessuna parte o in parti sbagliate”, ha detto. Sono in molti a chiedersi se possa esserci un ritorno di fiamma con Luca Onestini anche perché tra i due non sembra essere ancora finita.











