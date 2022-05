Ivana Spagna, amori e momenti difficili/ L’aborto e l’idea del suicidio

Definire Ivana Spagna una vera icona della musica dance, grazie a brani come “Easy Lady”, “Dedicated to the moon” e “Call me”, non è certamente azzardato. Nonostante questo, nel suo privato sono stati diversi i momenti difficili che lei si è trovata ad affrontare e in cui spesso si è sentita sola a causa anche di amori sbagliati che hanno poi aumentato la sua paura di essere abbandonata.

Ivana Spagna, l'aborto e il suicidio scampato/ "I miei animali mi tengono in vita"

Anzi, uno dei suoi ultimi singoli, ‘Nessuna è come te’, nasce proprio per raccontare il dispiacere per la fine di una storia a cui lei teneva particolarmente, ma che lei ha deciso di chiudere. Una scelta arrivata per un motivo ben preciso: la forte differenza d’età: “La canzone racconta una storia d’amore che ho vissuto con un uomo più giovane di 18 anni – ha raccontato a Eleonora Daniele, ospite di ‘Storie Italiane’ –. Mi sono dovuta fare da parte, non potevo dare figli a questa persona. La storia era talmente bella, talmente forte che mi ha portato a scrivere questa canzone. A volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi”.

Ivana Spagna, like vs Francesco Monte?/ “Non ero io, è stato un errore, lo amo!”

Ivana Spagna: l’aborto e i tanti dolori della sua vita

Non essere riuscita a diventare mamma non può che rappresentare un grande dolore per l’interprete de ‘Il cerchio della vita’, specialmente perché in passato era riuscita a restare incinta e credeva così di poter realizzare il suo sogno: “All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour. Ma non ero contenta di aspettare un bambino”.

Al momento al suo fianco non c’è alcun compagno ed è per questo che la perdita dei suoi genitori è stata difficile da digerire. Non solo, quella tragedia l’aveva portata a pensare al suicidio: “Io sono stata salvata dalla mia gattina Bimba. Con un semplice miao mi ha aperto la finestra sulla vita. Mi ha fatto capire che non potevo lasciarla, abbandonarla. Certo, andandomene mi sarei tolta il problema, ma avrei lasciato nei casini lei” – ha raccontato in un’intervista a ilgiornaleoff.it.

SAN MARINO, ACHILLE LAURO ALL'EUROVISION/ Il “trionfo” al festival dei perdenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA