Ivano Michetti, fratello gemello di Silvano/ L’avventura all’Isola dopo l’ictus e…

Ivano Michetti è il fratello gemello di Silvano, nonché uno dei fondatori dell’iconico gruppo musicale I Cugini di Campagna. Ivano è arrangiatore, chitarrista e seconda voce del gruppo, conosciuto come “Poppi” ed è legatissimo a Silvano, che invece suona la batteria e le percussioni. Oggi la band vede anche Tiziano Leonardi alle tastiere, i cori e Daniel Colangeli alla voce, che ha rimpiazzato lo storico Nick Luciani.

Da questa sera, lunedì 21 marzo, per Ivano e Silvano Michetti parte una nuova avventura all’Isola dei Famosi, dove entrambi partecipano come naufraghi. Per Ivano Michetti è arrivato il momento di mettersi definitivamente alle spalle un momento difficile e complicato. Oltre alle conseguenze pandemiche, nel 2020 Ivano è stato colpito da un ictus finendo in ospedale e preoccupando i fan per le sue condizioni cliniche.

Ivano Michetti all’Isola dei famosi col fratello gemello Silvano

Archiviato il periodo difficile, Ivano Michetti è pronto a prendersi l’Isola dei Famosi insieme al fratello gemello Silvano. Il famoso musicista vuole viversi questa nuova esperienza al meglio, pur consapevole delle difficoltà e delle difficili sfide che incontrerà lungo il cammino. Dopo l’ictus e la pandemia vuole ricominciare a vivere, semplicemente cogliere nuove sfide. Lo farà insieme al fratello gemello Silvano, per la gioia del pubblico e dei fan che dopo quel terribile episodio si erano preoccupati parecchio per le sue condizioni di salute. Il suo impegno in una sfida così probante è di fatto una bellissima notizia per tutti quelli che amano I Cugini di Campagna.

