Ivermectina, bassa riduzione mortalità Covid/ Studio: “Ipertensione la inibisce”

L’ivermectina e la mortalità da Covid-19 sono due argomenti strettamente collegati fra di loro, in quanto il suo utilizzo a livello di terapia fra i malati di Coronavirus è stato associato a una diminuzione della letalità del virus SARS-CoV-2. Tuttavia, quattro ricercatori indonesiani, Ahmad Fariz Malvi Zamzam Zein, Catur Setiya Sulistiyana, Wilson Matthew Raffaelo e Raymond Pranata, hanno voluto effettuare una revisione sistematica degli studi condotti fino a questo momento sull’argomento e le loro considerazioni hanno trovato pubblicazione sulle colonne di “Science Direct”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 11 SETTEMBRE/ 596 nuovi casi e 3 morti

Come spiegano gli stessi studiosi, una ricerca completa della letteratura in riferimento a tale questione è stata eseguita utilizzando PubMed, Scopus, Embase, e Clinicaltrials.gov dalla messa in rete dei database fino al 9 aprile 2021. Scandagliandoli, si evince che l’ivermectina è stata associata a una diminuzione della mortalità e l’analisi di sottogruppo nei pazienti con Covid-19 grave ha mostrato una significatività statistica borderline verso la riduzione della mortalità. Il beneficio dell’ivermectina e della mortalità è stato però ridotto dall’ipertensione, ma non è stato influenzato da età, sesso, diabete.

Covid, un microRNA altera la risposta immunitaria/ Studio "Può aggravare la malattia"

IVERMECTINA RIDUCE MORTALITÀ COVID? “BASSA CERTEZZA DELLE PROVE”

L’ivermectina, come dicevamo in apertura di articolo, è stata associata ad una diminuzione della mortalità nei pazienti affetti da Coronavirus, ma questa operazione è stata condotta “con una bassa certezza di evidenza”. Servono infatti studi ulteriori e approfonditi per addivenire a una conclusione definitiva e che possa ritenersi certa e incontrovertibile. Ecco perché i ricercatori indonesiani, che hanno firmato questo studio, hanno riferito che in futuro, se una pubblicazione pre-print mostrerà un risultato simile alle analisi attuali, la certezza dell’evidenza aumenterà.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 SETTEMBRE/ +62 decessi, ricoveri in calo

Con il loro studio, nel frattempo, gli scienziati hanno dimostrato che l’ivermectina riduce effettivamente la mortalità nei pazienti che hanno contratto il virus SARS-CoV-2, ma non vi sono abbastanza prove che possano supportare questa tesi fino in fondo. Inoltre, si è scoperto che il beneficio dell’uso di ivermectina diminuiva in maniera a dir poco evidente nei pazienti con ipertensione: la cosiddetta “pressione alta”, di fatto, costituirebbe una barriera difficile da aggirare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA