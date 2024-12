Ivo Micioni, chi è l’ex marito di Amanda Lecciso: “Siamo ancora famiglia”

Nella vita di Amanda Lecciso, sorella della più nota Loredana e attuale concorrente del Grande Fratello, c’è stato spazio per l’amore con Ivo Micioni, suo attuale ex marito con il quale ha messo al mondo anche il figlio Ninni. Qualche settimana fa Ivo Micioni è sbarcato nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa all’ex moglie, con la quale il rapporto è rimasto ottimo anche dopo la fine della relazione, in quell’occasione Amanda Lecciso ha rivelato: “Mi dispiace di essere stata ferita e di aver colpito, lui ha chiesto scusa a me e io a lui, lui rimarrà sempre la mia famiglia”.

Eva Grimaldi accusa Lorenzo Spolverato: "Con Shaila hai recitato"/ Lui replica: "Non devo darti spiegazioni!"

Ivo Micioni ha risposto spendendo altrettante belle parole nei confronti della gieffina Amanda Lecciso: “Anche a me capita di pensare ad Amanda, il nostro è un amore che evolve e cambia, bisogna impegnarsi anche nel dopo”.