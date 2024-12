Bernardo Cherubini è pazzo di Amanda Lecciso. Il fratello di Jovanotti non riesce più a nascondere i suoi sentimenti e, chiacchierando con alcune sue compagne del Grande Fratello, ha svelato cos’è che lo ha colpito così tanto di lei. “A me piace una ogni un milione di donne. Di Amanda mi piace tutto”, ha confessato Bernardo a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. In tutta questa storia, però, c’è un grande ma: la sorella di Loredana Lecciso non sembra provare gli stessi sentimenti. “Io la conosco pochissimo, solo sorrisi e abbracci. E lei li da a tutti gli abbracci, non ci sono messaggi in quell’abbraccio”, ha aggiunto Bernardo.

“Di quello che ho visto superficialmente mi piace tutto. Ma del resto non so niente”, ha spiegato l’uomo. Effettivamente, Bernardo è appena entrato nella Casa più spiata d’Italia e non ha avuto ancora modo di conoscere nel profondo la donna. Proprio per questo, Pamela e Ilaria non hanno preso troppo sul serio la sua dichiarazione d’amore, giudicandola un po’ esagerata. Dal canto suo, Amanda continua a mantenersi vaga, distribuendo abbracci a tutti i concorrenti e schivando abilmente le attenzioni di Bernardo.

Bernardo Cherubini innamorato di Amanda Lecciso: ma un altro concorrente del Grande Fratello complica la situazione

Oltre alla riservatezza di Amanda Lecciso, a complicare l’inizio di questa possibile storia d’amore c’è un altro inquilino: Maxime Mbanda. Dopo Bernardo Cherubini, anche il rugbista ha deciso di dichiararsi alla gieffina. Non solo, Maxime ha persino chiesto a Bernardo il permesso di corteggiarla, dando il via a un nuovo triangolo nella Casa. Questa situazione potrebbe presto creare tensioni tra il fratello di Jovanotti e Maxime, anche se per il momento tutto sembra ancora sotto controllo. Amanda, infatti, continua a mantenere un atteggiamento vago con entrambi, evitando di sbilanciarsi.

La dichiarazione di Maxime per Amanda ha lasciato gran parte della Casa di stucco. Il rugbista, entrato da poco, non aveva mostrato segnali evidenti di interesse verso la Lecciso, tanto che nessuno aveva intuito questa sua ‘cotta’. “Io non l’avrei mai detto di Maxime, che gli piace Amanda. Non ho visto niente che me l’ha fatto pensare, perché io Maxime lo vedo uguale con tutte”, ha confidato Pamela a Bernardo. Va detto che, in quest’edizione del Grande Fratello, Amanda sembra aver attirato l’attenzione di molti uomini. All’inizio, infatti, si vociferava che anche Iago Garcia nutrisse dei sentimenti per lei.