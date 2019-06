Ivrea, tabaccaio uccide ladro moldavo/ Indagato per eccesso di legittima difesa

Il titolare di una tabaccheria ha ucciso un ladro in quel di Ivrea. La notizia è riportata in queste ore da tutti i principali quotidiani online, e racconta quanto accaduto nella notte appena passata, quella fra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, precisamente a Pavone Canavese, vicino al quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre ladri hanno provato ad entrare in una tabaccheria, e il titolare, accorgendosi di quanto stesse accadendo (abita nel locale sopra il negozio), è uscito con la pistola. Quando si è trovato di fronte uno dei malviventi armato con il piede di porco, ha sparato almeno sette colpi, uccidendo uno dei tre malviventi, mentre gli altri due complici sono riusciti a sfuggire. Subito dopo sono stati allertati i soccorsi, che hanno provato a rianimare il ladro di cui sopra, ma che era già morto all’arrivo dei sanitari: troppo gravi le ferite riportate dopo gli spari.

IVREA, TABACCAIO UCCIDE LADRO MOLDAVO

Successivamente si è scoperto che la vittima era un uomo incensurato di origini moldave, mentre dei suoi complici non si hanno al momento informazioni. E’ stato quindi aperto un fascicolo nei confronti del tabaccaio, indagato per eccesso colposo di legittima difesa, e che sarà ascoltato in procura nel corso di questa mattina. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto, anche visionando i filmati di eventuali telecamere presenti nella zona. Inoltre, si sta cercando di capire dove siano finiti i due complici del moldavo ucciso, le cui testimonianze potrebbero rivelarsi fondamentali. La nuova legge sulla legittima difesa è stata approvata a fine marzo in via definitiva, e viene applicata quando una persona «compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Secondo il nuovo dl, è sufficiente che uno dei ladri minacci di essere armato, per potersi difendere in maniera legittima.

