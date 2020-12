Izi, duetto con MyDrama a X Factor 2020/ Dopo il successo con Emma Marrone..

Izi, duetto con MyDrama nella semifinale di X Factor 2020 con Chic

Toccherà ad Izi accompagnare MyDrama nella semifinale di X Factor 2020 in onda questa sera sulle note di Chic, uno dei suoi ultimi brani più ascoltati. In molti sono convinti che l’accoppiata sarà vincente e non solo per il successo del rapper ma anche per via del percorso e dello stile della pupilla di Hell Raton arrivata fin qui a colpi di inediti. Nella prima manche dello show questa sera le toccherà duettare con Izi, il rapper di Genova simbolo di quella che è stata definita una rivolta spirituale e pacifica. Il rapper arriva sul palco forte del successo di Chic, il brano che canterà con MyDrama e del suo ultimo album, RIOT, uscito lo sorso 30 ottobre ad un solo anno di distanza dal precedente Aletheia. Lui stesso ha definito il suo ultimo lavoro come una rivolta spirituale in cui ha messo insieme i pezzi del suo percorso ma soprattutto quella sua voglia di trovare una ragione e un nutrimento in quei valori umani che sembrano ormai andati persi.

Chi è Izi? Dalle notizie sulla sua morte al successo con Emma Marrone

Ma chi è Izi? Il grande pubblico non lo conosce ancora ma sicuramente il rapper di Genova è molto apprezzato dai giovani e chi non ha avuto ancora modo di ascoltarlo e vederlo, potrà farlo questa sera nella semifinale di X Factor 2020 ritrovando Emma Marrone, con la quale ha duettato non molto tempo fa. Il vero nome del rapper è Diego Germini è nato nel 1995 in quel di Savigliano, provincia di Cuneo, ma è cresciuto in provincia di Genova, a Cogoleto. La sua vita non è stata molto volta allo spirituale, diciamo così, visto che a 17 anni è scappato di casa per vivere da solo, è stato arrestato per possesso di marijuana quattro anni fa e spesso è finito in coma spesso per il diabete tant’è che la notizia della sua morta ha fatto spesso il giro del web. Con questo nuovo album ha messo fine alla sua vita un po’ da ‘vagabondo’ prendendosi un po’ più cura di sé? I fan lo sperano e questa sera lo ritroveranno sul grande palco di X Factor 2020 al fianco di MyDrama.



