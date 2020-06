J-Ax appello ad Amici Speciali “Il Governo non dimentichi gli artisti”/ “Non va bene”

Pubblicità

J-Ax è l’ospite speciale della finale di Amici Speciali e arriva sul palco esibendosi nel nuovo singolo, “Una voglia assurda”. Subito dopo, Maria De Filippi annuncia che il rapper vuole dire due parole: “So che sei molto preoccupato e volevi dire delle cose” spiega la conduttrice che gli lascia così parola. “Ho sentito pochi appelli da parte dei miei colleghi. – esordisce J-Ax – Vorrei dire al Governo di non dimenticare la categoria. Assurdo che lo dica io che sono un big, che non avrò grandi difficoltà, va salvato un settore fatto di manovalanza, di persone che magari non vedono un euro da mesi.” sottolinea ancora. Parole importanti che raccolgono infatti gli applausi di tutti i presenti in studio. J-Ax però non si ferma qui.

Giorgio Panariello e Sabrina Ferilli appoggiano J-Ax

Il rapper ad Amici Speciali tiene infatti a sottolineare di sentirsi chiamato in causa: “Rappresento loro che sono i dimenticati, altrimenti passiamo sempre per quelli che fanno ‘appassionare e divertire’, smettiamola di dire che va tutto bene. Nel mondo dello spettacolo ci vuole rispetto e sostegno”. Giorgio Panariello si unisce al suo appello e tiene anzi a chiarire: “La gente crede che chiediamo che salvino noi. Non devono salvare noi, ma tutto quello che c’è intorno, chi sta intorno a noi, hanno famiglie”. Anche Sabrina Ferilli parla della necessità di “iniziative concrete” e di un’azione più “vigorosa” da parte degli artisti. Così conclude: “C’è chi sta peggio, ma esigo rispetto anche per me. Rispetto per tutti”.



