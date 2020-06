Amici Speciali, finale/ Diretta e vincitore: J-Ax ospite speciale della serata

Pubblicità

ANTICIPAZIONI AMICI SPECIALI PUNTATA 5 GIUGNO 2020

Venerdì 5 giugno, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la finalissima di Amici Speciali. Il format, voluto dalla conduttrice per raccogliere fondi de devolvere in beneficienza alla Protezione Civile nella lotta al Covid-19, avrà un vincitore che porterà a casa un trofeo simbolico, ma comunque importante. A contendersi la vittoria saranno Irama, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino che ha preso il posto dei The Kolors che hanno deciso di non partecipare alla finale. Quello di questa sera sarà uno spettacolo fatto di danza e canzoni. I due cantanti e i due ballerini, con il sostegno degli altri concorrenti che, pur non essendo in gioco saranno comunque presenti in trasmissione per sostenere i finalisti, daranno vita ad esibizioni spettacolari per far trascorrere al pubblico una serata spensierata.

LE ESIBIZIONI DEI FINALISTI

Sono pochissime le anticipazioni sulla finale di Amici Speciali che sarà trasmessa in diretta. I due ballerini Alessio Gaudino e Umberto Gaudino potrebbero esibirsi sui cavalli di battaglia riproponendo così alcune delle coreografie più belle realizzate finora. I cantanti Michele Bravi e Irama, invece, oltre ad esibirsi su alcune cover, potrebbero regalare al pubblico alcuni dei loro successi. Michele Bravi, in particolare, potrebbe esibirsi sulle note de Il diario degli errori e su quelle dell’ultimo singolo La vita breve dei coriandoli. Irama, invece, potrebbe far cantare e ballare il pubblico con il nuovo singolo “Mediterranea” e le hit del passato come “Nera” e Arrogante”.

GLI OSPITI DELLA FINALE DI AMICI SPECIALI

La finale di Amici Speciali dovrebbe essere arricchita dalla presenza di alcuni ospiti. Per ora, l’unico nome ufficiale è quello di J-Ax. Il rapper che è stato un coach del serale di Amici insieme a Nek, ha annunciato la sua presenza durante il quarto ed ultimo appuntamento del talet di Maria De Filippi per cantare, per la prima volta in tv, il suo nuovo singolo, “Una voglia assurda“. “Sono emozionato ma felice. Non vedo l’ora di vedervi lì. Che dite? Elegante o scemo?“, dice J-Ax nel video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Amici. Ci saranno altri ospiti a sorpresa? Il pubblico spera di poter vedere, insieme al rapper, altri grandi nomi della musica italiana per sostenere non solo i quattro finalisti, ma anche la Protezione civile.

POLEMICA PER LA SCELTA DI UMBERTO GAUDINO COME FINALISTA

A poche ore dalla finalissima di Amici Speciali, scoppia la polemica per la Presenza di Umberto Gaudino in finale. Molti fans di Amici non hanno gradito la scelta dei The Kolors di rinunciare alla finale. Qualche utente, sui social, si dice sicuro che la scelta della band non sia stata totalmente autonoma. Dall’altra parte c’è chi è convinto che anche la scelta di Umberto Gaudino come quarto finalista non sia stata spontanea da parte di Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino. Sarà davvero così? Nonostante le polemiche, saranno quest’ultimi a contenderi la vittoria che sarà deciso dalla giuria e dal pubblico.



