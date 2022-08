J-Ax compie 50 anni, come festeggerà?/ Lo scatto con il foglio emoziona i fan…

J-Ax festeggia 50 anni e condivide su social uno scatto con il figlio Nicolas

J- Ax compie 50 anni e per l’occasione posta sui social un tenero scatto con il figlio. Il rapper raggiunge un traguardo importante e per questo motivo ha scritto su Instagram un post svelando come trascorrerà questa giornata. J-Ax festeggerà assieme alla sua famiglia e a suo figlio Nicholas che per la prima volta appare in un post sui social. Un bilancio positivo per il cantante che a distanza di tempo si è anche riappacificato con Fedez. Nel post su Instagram, il cantante ha scritto: “Mi dicono che questo sia un compleanno importante. Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare. Ho tutto quello che mi serve”. Poi prosegue: “Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dei torti subiti. Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi”.

J-Ax, dolce dedica al fratello Grido al matrimonio/ "Mi salvò da un bullo, ho imparato che..”

A conclusione del messaggio poi un “Grazie davvero mother***kers. E la torta a me”. Anche Fedez non ha perso occasione per fare gli auguri di compleanno a J- Ax. Il rapper ha condiviso la foto di un abbraccio. La loro reunion sul palco del concerto del Love Mi ha fatto sognare i fan del duo che sperano in una nuova collaborazione.

J-Ax verso i 50 anni/ "La pace tra me e Fedez? Prima della diagnosi del tumore"

Fedez e J-Ax hanno fatto pace, quando è avvenuto il riavvicinamento?

Il riavvicinamento tra Fedez e J-Ax è avvenuto poco prima che il rapper scoprisse di avere un tumore al pancreas. Proprio nelle scorse settimane, i due avevano svelato dei retroscena sul loro incontro. Fedez aveva raccontato di aver fatto una telefonata lunghissima con J-Ax a cui aveva dato subito la drammatica notizia della malattia: “Ci siamo sentiti al telefono per sei ore, ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci. Non c’era una ragione, c’erano una serie di motivazioni in anni di grande frenesia. Ora era il momento giusto per riavvicinarci. Quando mi è stato trovato il tumore, subito dopo avevo appuntamento con lui, è stato tra i primi a saperlo”.

Love Mi, concerto Fedez e J-Ax: pagelle/ Pace con dedica, Chiara Ferragni piange e...

J- Ax aveva spiegato che la reunion con Fedez non era dipesa dal concerto organizzato in Piazza Duomo a Milano: “La mia reunion con Fede non dipende dal concerto, non è neanche dipesa dalla sua malattia, perché ci eravamo sentiti prima che gli venisse diagnosticata. Appena ci siamo chiariti lui mi ha parlato dell’attività dell’associazione, che già conoscevo grazie alla Pina”. Si preannunciano nuove sorprese ma chi spera di vederli insieme sul palco del Festival di Sanremo dovrà deporre le armi. J- Ax ha subito messo le mani avanti: “Io a Sanremo mai. È una promessa che voglio mantenere per i fan”. Fedez riuscirà a fargli cambiare idea?













© RIPRODUZIONE RISERVATA