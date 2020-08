J-Ax compleanno: cita Jovanotti e si regala un duetto con Fabri Fibra/ “Ragazzo…”

J-Ax è cresciuto e per festeggiare nel migliore dei modi i suoi 48 anni si appresta a vivere una seconda giovinezza dal punto di vista musicale. Il rapper, in occasione del suo compleanno, cita Jovanotti utilizzando uno dei suoi brani più famosi per farsi gli auguri. “Tanti auguri a me. Sono un ragazzo fortunato“, scrive su Instagram. Poi si diverte ad ironizzare: “Tu sei vecchio, io sono un classico”, ha aggiunto per poi ringraziare tutti per gli auguri che sta ricevendo e per l’affetto che, ogni anno, gli regalano nel giorno del suo compleanno. Considerato uno dei primissimi esponenti del rapper italiano, nel corso della sua carriera, J-Ax si è evoluto non privandosi di collaborazioni importanti come quella con Ermal Meta che considera “uno dei migliori autori della musica italiana”. Per i suoi 48 anni, però, ha scelto di tornare alle origini regalandosi un duetto con l’altro rappresentante del rap italiano ovvero Fabri Fibra.

J-Ax, nuove collaborazioni per il 48esimo compleanno?

Il 10 agosto uscirà il brano Djomb Remix con cui J-Ax e Fabri Fibra, alla loro prima collaborazione, si preparano a scalare le classifice. Il rapper fresci 48enne, però, è pronto anche a nuove collaborazioni. Nel corso degli anni, Ax ha sperimentato tanto, diventando anche l’interprete di veri e propri tormentoni estivi come Ostia Lido e, nei prossimi mesi, dopo il duetto con Fabri Fibra, potrebbe tornare a collaborare con qualche collega come ha confessato lui stesso ai microfoni di Radio Italia dichiarando di avere tanta musica già pronta, anche con Ermal Meta. “Ne ho già una nel cassetto che prima o poi uscirà. Penso che Ermal sia uno dei più grandi autori e cantanti, sono suo fan, spero di collaborare molto con lui”, ha ammesso. Per Ax, dunque, il 48esimo compleanno è ricco di musica e di auguri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA