J-Ax e Articolo 31, Concerto Rock in Roma/ La storia di J-Ax e DJ Jad (6 luglio 2019)

Rock in Roma: tornano in concerto J-Ax e Articolo 31

Dopo avere conquistato due sold out durante i concerti di Milano, gli Articolo 31 si riuniranno nuovamente per un nuovo show. J-Ax, dopo il successo televisivo con “All Together Now”, torna a sorprendere il proprio pubblico aggiungendo ai suoi concerti, nuove tappe estive in collaborazione con Dj Jad. Lo storico duo si esibirà stasera, sabato 06 luglio 2019 sul palco del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti sono disponibili su rockinroma.com e ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio 2019 e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 11.00 di giovedì 7 febbraio 2019. Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, nasce a Milano il 5 agosto del 1972. Nella sua carriera artistica ha collezionato la bellezza di 50 dischi di platino. Un vero precursore capace di anticipare i tempi restando continuamente in prima linea, partendo dal rap, passando per il Rap’n’Roll, fino a diventare punto di riferimento della scena pop musicale italiana, con lo stile inedito e rivoluzionario che da sempre lo caratterizza.

J-Ax e Articolo 31 al Rock in Roma: tutte le informazioni sul concerto

Gli Articolo 31 sono nati nel 1990 e nel 2006 J-Ax intraprende la carriera da solista. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti di stasera, il costo è di 35 euro + 5,25 di diritti prevendita. L’apertura delle porte è segnata per le 17 mentre il concerto inizierà ufficialmente a partire dalle 21.45 circa. Nel corso del concerto, sarà presente anche il pioniere dei graffiti in Italia: Raptuz. L’artista parteciperà a tutte le date in programma, portando sul palcoscenico di nuovo il live painting, partecipando alla massiccia celebrazione dei 25 anni di carriera di J-AX e alla realizzazione di questo spettacolo che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente. Il primo singolo degli Articolo 31 è stato “Nato per rappare”, pubblicato esclusivamente su vinile e a tiratura limitata. Nel 1994 è uscito il primo CD dal titolo “Messa di vespiri”. Nel 1995 hanno vinto Un disco per l’estate con il brano “Ohi Maria”. La scalata al successo è poi proseguita fino al 2002 quando è uscito “Domani smetto”.

