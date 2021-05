J-Ax e Jake La Furia, Salsa è il nuovo singolo/ Video: “Il pezzo più zarro di sempre”

J-Ax e Jack La Furia pubblicano un brano destinato a diventare un tormentone estivo. Dalla mezzanotte di venerdì 21 maggio è disponibile “Salsa”, “il pezzo più zarro di sempre“, come ha annunciato J-Ax sui social. Scritta dai due rapper e prodotta da Takagi e Ketra, la canzone ha un ritmo fresco, leggero e travolgente, tipico dei tormentoni estivi degli ultimi anni. In attesa del video ufficiale, sul proprio profilo Instagram, J-Ax ha pubblicato una versione acustica di Salsa che ha scatenato i commenti di amici e colleghi. “Per festeggiare l’uscita della zarrata definitiva, io e Jack La Furia abbiamo deciso di regalarvi questa versione acustica con i miei Mariachi di fiducia (Sì, sono quelli di Maria Salvador)”, ha scritto Ax. “Per il settimo anno consecutivo ci accompagni durante l’estate”, scrive un utente. “Sono pronta a cantarla e ballarla per tutta l’estate (come minimo). La adoro, mi è già rimasta in testa”, aggiunge un’altra ragazza.

CACHEMIRE SUMMER TOUR/ Lo spettacolo di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna

J-Ax e Jack La Furia: dall’amicizia alla collaborazione artistica

La collaborazione artistica di J-Ax e Jack La Furia parte da una vera amicizia che ha portato i due rapper a scrivere insieme e a produrre insieme a Takagi e Ketra il pezzo “Salsa”. “Jake è un fratello, ed è un onore per me farmi aiutare da lui per realizzare il pezzo più zarro di sempre. Quando si tratta di essere zarri, noi giochiamo in un campionato a parte: la SuperLega”, ha dichiarato lo stesso Alessandro Aleotti su Instagram. Il pezzo di J-Ax e Jack La Furia, dunque, ha tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio tormentone estivo. Poche ore dopo la pubblicazione, il pubblico sta già apprezzando il brano.

GIORGIO CAODURO/ Il virtuosismo dei baritoni

LEGGI ANCHE:

EUROVISION 2021, 2a SEMIFINALE/ Diretta, finalisti, classifica: Finlandia boom social

© RIPRODUZIONE RISERVATA