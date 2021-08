J-Ax, nuovo disco per il suo compleanno/ Il 27 agosto esce “Surreale” e…

Oggi, 5 agosto 2021, J-Ax compie 49 anni. L’ex Articolo 31 ha colto l’occasione per annunciare il suo nuovo progetto e lo ha fatto a modo suo, con un video su Instagram in cui tiene in mano le candeline: “Nella vita di un uomo sono due i compleanni più importanti di un uomo: i 33, come gli anni di Cristo, e i 49, come i milioni da restituire della Lega. Lo so che avevate dubbi ma sono arrivato a questo secondo traguardo”, scherza il rapper. Per tutta la sua carriera J-Ax è stato accompagnato da voci che gli dicevano cosa fare: prima “troppo giovane per fare qualcosa di importante”, ora “troppo vecchio per tutto”. Il rapper invita i suoi fan a non ascoltare queste voci ma di seguire sempre i propri sogni. Poi, in occasione del suo compleanno, J-Ax fa un regalo ai suoi fan: un nuovo disco, “Surreale”, che uscirà il prossimo 27 agosto.

JULIAN LAGE/ “Squint”: una chitarra nell’Olimpo del jazz

J-Ax annuncia il nuovo disco “Surreale”

Lo scorso settembre J-Ax ha pubblicato su SoundCloud il disco “Jaxonville”: “Ha raggiunto 1 milione di streaming senza mai averlo pubblicato da nessuna parte”, festeggia oggi il rapper. Il prossimo 27 agosto, quindi, uscirà “Surreale” che non è un semplice disco ma un “mega expansion pack” che conterrà: “Jaxonville”, “Reale” (uscito all’inizio del 2020) e il nuovo disco “Surreale”. Della tracklist di “Surreale” fanno parte i singoli “Voglio la mamma” e il tormentone estivo “Salsa” con Jake La Furia. Ci sono anche duetti con Ermal Meta, Francesco Sarcina e Federica Abbate. Oggi, infine, esce “Sansone”, inedito di “Jaxonville” che anticipa la pubblicazione. “Questa comunicazione bella incasinata è perché non me ne frega un ca*o: deve essere punk rock e quindi è punk rock anche la comunicazione”, conclude il rapper, ringraziando tutti per gli auguri.

Pete Parada degli Offspring non si vaccina/ La band lo lascia a casa: "Devastante"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial)

LEGGI ANCHE:

Umberto Tozzi: “Musica di oggi imbarazzante”/ “Orietta Berti con Fedez? Ridicoli...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA