J-Ax punzecchia Salvini e difende Junior Cally/ “Fedez? Basta chiedere in giro per..”

J-Ax è un fiume in piena nella sua intervista rilasciata a IlGiornale e in cui ha avuto modo di parlare del suo nuovo disco toccando però alcuni dei temi caldi che lo riguardano e che lo vedono spesso al centro di polemiche social e di gossip. Da Fedez a Matteo Salvini, da Junior Cally alla legittima difesa, il rapper ha una risposta chiara per tutto e tutti e non si tira indietro quando deve far calare il sipario su alcune questioni e aprirlo su altre, d’altronde è per questo che i fan lo seguono e lo amano ormai da anni, tra alti e bassi. In particolare, il rapper è pronto a lanciare il suo nuovo disco ReAle con un titolo che «gioca con l’abitudine rap di definirsi Re e con il mio nome» con ben 18 canzoni dove si alternano testi più gravosi e intensi a quelli più leggeri e “caz*oni” come lui stesso li definisce in questa intervista ma poi non può non rispondere sul tema del momento, Junior Cally. Secondo J-Ax nessun rapper quindi dovrebbe andare in nessun posto e poi ricorda il momento in cui Eminem salì sul palco di Sanremo e in quel frangente non erano i suoi testi ad attirare l’attenzione bensì il cachet che gli fu riservato.

J-AX PUNZECCHIA SALVINI E SU FEDEZ RISPONDE…

Anche i suoi testi potrebbero far discutere tant’è che J-Ax si augura un intervento del PD e non di Salvini questa volta: “Credo nella legittima difesa di una donna che subisce abusi per anni e che non viene protetta dallo Stato…Di sicuro sono un anarchico libertario che si aspetta leggi più morbide sulla legittima difesa..Almeno Salvini la smetterà di dire che sto con il Pd”. Altro tema caldo dell’intervista è il passaggio in cui il rapper torna a rispondere sulla questione Fedez, ancora poco chiara agli occhi di molti. Anche su questo argomento sembra propenso a parlare poco lasciandosi andare ad un chiaro: “Basta chiedere in giro per sapere com’è andata”.

